«Демилитаризовали Тунгуску». Нацгвардия показала уничтожение российской ПВО в Харьковской области 1 августа, 17:48 Обнаружили и уничтожили российскую Тунгуску аэроразведка Нацгвардии совместно с артиллеристами ВСУ (Фото:Скриншот из видео Нацгвардии/Facebook)

В Харьковской области украинские силы уничтожили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс Тунгуска. Соответствующее видео опубликовано в Facebook Нацгвардии.

«Защитники Харьковской области демилитаризовали российскую Тунгуску», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обнаружили и уничтожили российскую Тунгуску аэроразведка Нацгвардии совместно с артиллеристами ВСУ. Нацгвардейцы также корректировали огонь артиллерии и фиксировали результаты.

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Также в Нацгвардии подчеркнули, что оккупанты понесли потери во время операции.

«Украинские защитники ежедневно успешно превращают в металлолом боевую технику российских захватчиков. Победа будет за нами», — пишут в Нацгвардии.

Тунгуска — это советский и российский зенитный ракетно-пушечный комплекс, предназначенный для противовоздушной обороны механизированных и танковых частей на всех стадиях боя.

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