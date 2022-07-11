«Все горит». Гвардейцы показали, какими были бои за Северодонецк и Рубежное — видео 11 июля, 12:56 Украинский военный (Фото:REUTERS/Ана Кудрявцева)

На странице Нацгвардии в Facebook опубликовали видео боев за Северодонецк и Рубежное.

Видео снимали бойцы во время жестоких сражений за населенные пункты Луганской области.

«В тех боях враг потерял более 300 единиц бронированной техники, около 1000 орков убитыми и около 1500 ранеными в Рубежном и Северодонецке, которые украинские воины превратили в мясорубку для российского захватчика», — говорится в сообщении.

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В конце июня украинские военные покинули промзону Северодонецка и отошли на более укрепленные позиции.

Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области.

За четыре месяца боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров.

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