«Все горит». Гвардейцы показали, какими были бои за Северодонецк и Рубежное — видео

11 июля, 12:56
Украинский военный (Фото:REUTERS/Ана Кудрявцева)

Украинский военный (Фото:REUTERS/Ана Кудрявцева)

На странице Нацгвардии в Facebook опубликовали видео боев за Северодонецк и Рубежное.

Видео снимали бойцы во время жестоких сражений за населенные пункты Луганской области.

«В тех боях враг потерял более 300 единиц бронированной техники, около 1000 орков убитыми и около 1500 ранеными в Рубежном и Северодонецке, которые украинские воины превратили в мясорубку для российского захватчика», — говорится в сообщении.

Видео дня
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https://www.facebook.com/NGUmainpage/videos/891997114963306/

В конце июня украинские военные покинули промзону Северодонецка и отошли на более укрепленные позиции.

Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области.

За четыре месяца боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров.

https://www.youtube.com/embed/MmeKVo9Fdd8
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Луганск Нацгвардия Украины Северодонецк Война России против Украины

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