Нацгвардия подтвердила освобождение Новоселовки — видео

28 сентября, 20:14
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ВСУ подняли государственный флаг в Новоселовке (Фото:Скриншот из видео Нацгвардии / Facebook)

ВСУ подняли государственный флаг в Новоселовке (Фото:Скриншот из видео Нацгвардии / Facebook)

Украинские военные подтвердили освобождение населенного пункта Новоселовка Донецкой области.

Сообщение об успехах ВСУ опубликовала бригада быстрого реагирования Нацгвардии в Facebook.

https://www.facebook.com/RapidReactionBrigade/videos/786415885963639/

Отмечается, что населенный пункт освобождали военнослужащие из 81 отдельной аэромобильной бригады и Нацгвардия.

Видео дня

«Новоселовка Донецкой области освобождена от рашистов! Наши ребята вместе с собратьями из 81 отдельной аэромобильной бригады поработали на славу и выбили врага из населенного пункта», — говорится в сообщении.

Новоселівка (Фото: Скриншот Google Maps)
Новоселівка / Фото: Скриншот Google Maps
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Ранее американский Институт изучения сообщал, что ВСУ проводят операции по закреплению своих позиций на восточном берегу реки Оскол к северу от Купянска (восток Харьковщины) и добились дальнейших успехов в наступлении на северо-западе от Лимана (между Славянском и Северодонецком).

Ранее президента Владимир Зеленский говорил, что об окончании войны можно будет говорить тогда, когда Украина вернет все свои захваченные РФ территории.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины и освободили уже более 8000 кв. км территорий.

https://www.youtube.com/embed/cjYVoU3NWNQ
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Нацгвардия Украины Донецкая область Российская агрессия

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