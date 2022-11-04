Нацгвардия обстреливает оккупантов в Харьковской области агитками про сдачу в плен

4 ноября, 16:22
Поделиться:
Открытки ВСУ адресованы россиянам и мобилизованным оккупантам из «ЛДНР» (Фото:Національна гвардія України/Facebook)

Открытки ВСУ адресованы россиянам и мобилизованным оккупантам из «ЛДНР» (Фото:Національна гвардія України/Facebook)

В Харьковской области Нацгвардия обстреливает войска РФ агитационными снарядами с инструкцией безопасной сдачи в плен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии в Facebook.

Отмечается, что открытки ВСУ адресованы россиянам и мобилизованным оккупантам из террористических организаций «ЛДНР».

Видео дня

Для обстрелов были задействованы специальные агитационные снаряды гаубиц Д-30. Агитационные снаряды выпускают по разным направлениям, чтобы больше захватчиков смогли получить информацию.

https://www.facebook.com/NGUmainpage/posts/498471332317623
Читайте также:

Вернувшиеся из плены солдаты РФ заявили, что никто над ними не издевался (Фото:Скриншот видео buch1004/Twitter) Обменянные российские пленные испортили пропагандистам сюжет об «издевательствах» ВСУ — видео

«В каждом снаряде находится полторы тысячи единиц таких листовок с напоминаниями для оккупантов о том, что Украина скоро вернет свои земли, а у россиян есть шанс сложить оружие и выжить», — говорится в сообщении.

Как отмечают сами артиллеристы, такие листовки являются одним из самых эффективных способов информационной работы с врагом.

Такие средства эффективны еще и потому, что оккупантам не дают пользоваться адекватными каналами информации и в большинстве своем у них отсутствует интернет-подключение, добавили в Нацгвардии.

https://www.youtube.com/embed/yOXqFoN31Ys
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Нацгвардия Украины Российская агрессия Войска РФ Агитационные снаряды

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X