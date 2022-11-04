Нацгвардия обстреливает оккупантов в Харьковской области агитками про сдачу в плен 4 ноября, 16:22 Открытки ВСУ адресованы россиянам и мобилизованным оккупантам из «ЛДНР» (Фото:Національна гвардія України/Facebook)

В Харьковской области Нацгвардия обстреливает войска РФ агитационными снарядами с инструкцией безопасной сдачи в плен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии в Facebook.

Отмечается, что открытки ВСУ адресованы россиянам и мобилизованным оккупантам из террористических организаций «ЛДНР».

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Для обстрелов были задействованы специальные агитационные снаряды гаубиц Д-30. Агитационные снаряды выпускают по разным направлениям, чтобы больше захватчиков смогли получить информацию.

«В каждом снаряде находится полторы тысячи единиц таких листовок с напоминаниями для оккупантов о том, что Украина скоро вернет свои земли, а у россиян есть шанс сложить оружие и выжить», — говорится в сообщении.

Как отмечают сами артиллеристы, такие листовки являются одним из самых эффективных способов информационной работы с врагом.

Такие средства эффективны еще и потому, что оккупантам не дают пользоваться адекватными каналами информации и в большинстве своем у них отсутствует интернет-подключение, добавили в Нацгвардии.