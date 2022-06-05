«Удобрение для чернозема». Нацгвардия уничтожила технику и почти целый взвод ВС РФ — видео

5 июня, 11:38
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Кроме солдат РФ, бойцы НГУ уничтожили БМП-2 и вывели из строя еще семь единиц техники (Фото:Скриншот видео НГУ)

Кроме солдат РФ, бойцы НГУ уничтожили БМП-2 и вывели из строя еще семь единиц техники (Фото:Скриншот видео НГУ)

Бойцы Нацгвардии разгромили в Донецкой области позиции российских захватчиков, в результате чего противник понес большие потери в живой силе и технике.

Об этом сообщили в пресс-службе НГУ, опубликовав соответствующее видео.

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«Захватчики, которые неустанно пытаются взять под контроль украинские земли, на этот раз были вынуждены прятаться по кустам, однако это им не помогло. Минометная батарея Нацгвардии не впервые играет в прятки с оккупантом и на этот раз „нашла“ около 20 российских солдат», — говорится в сообщении.

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Кроме того, гвардейцы также полностью уничтожили один БМП-2 и вывели из строя четыре БТР-82, две МТЛБ и Т-72.

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«Совместными усилиями мы выгоним врага из нашей земли, а те, кто этого не понимает, станут удобрением для украинского чернозема», — отметили украинские военные.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1533053184645730306
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Нацгвардия Украины Российская агрессия Война России против Украины

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