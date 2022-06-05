«Удобрение для чернозема». Нацгвардия уничтожила технику и почти целый взвод ВС РФ — видео 5 июня, 11:38 Цей матеріал також доступний українською Кроме солдат РФ, бойцы НГУ уничтожили БМП-2 и вывели из строя еще семь единиц техники (Фото:Скриншот видео НГУ)

Бойцы Нацгвардии разгромили в Донецкой области позиции российских захватчиков, в результате чего противник понес большие потери в живой силе и технике.

Об этом сообщили в пресс-службе НГУ, опубликовав соответствующее видео.

«Захватчики, которые неустанно пытаются взять под контроль украинские земли, на этот раз были вынуждены прятаться по кустам, однако это им не помогло. Минометная батарея Нацгвардии не впервые играет в прятки с оккупантом и на этот раз „нашла“ около 20 российских солдат», — говорится в сообщении.

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Кроме того, гвардейцы также полностью уничтожили один БМП-2 и вывели из строя четыре БТР-82, две МТЛБ и Т-72.

«Совместными усилиями мы выгоним врага из нашей земли, а те, кто этого не понимает, станут удобрением для украинского чернозема», — отметили украинские военные.

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