На Авдеевском направлении Нацгвардия готовит плацдарм для расширения наступательных действий
Миномет на Донбассе (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)
На Авдеевском направлении нацгвардейцы готовят плацдарм для расширения наступательных действий, заявил заместитель директора департамента планирования применения ГУ Нацгвардии Николай Уршалович.
По его словам, на Авдеевском направлении потерь позиций и территорий не допущено. Противник атакует постоянно, делает вылазки, но его попытки успехов не имеют.
«Подразделения Национальной гвардии удерживают инициативу и готовят плацдарм для расширения и продолжения наступательных действий», — сказал он на брифинге.
Уршалович заявил, что также на Авдеевском направлении спецназовцы Нацгвардии расчетом Javelin уничтожили российский танк вместе с экипажем.
За неделю ВСУ ликвидировали 58 россиян, еще девять — ранены.
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 550 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 236 тысяч военных.