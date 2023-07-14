На Авдеевском направлении Нацгвардия готовит плацдарм для расширения наступательных действий

14 июля, 14:00
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Миномет на Донбассе (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Миномет на Донбассе (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

На Авдеевском направлении нацгвардейцы готовят плацдарм для расширения наступательных действий, заявил заместитель директора департамента планирования применения ГУ Нацгвардии Николай Уршалович.

По его словам, на Авдеевском направлении потерь позиций и территорий не допущено. Противник атакует постоянно, делает вылазки, но его попытки успехов не имеют.

«Подразделения Национальной гвардии удерживают инициативу и готовят плацдарм для расширения и продолжения наступательных действий», — сказал он на брифинге.

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Уршалович заявил, что также на Авдеевском направлении спецназовцы Нацгвардии расчетом Javelin уничтожили российский танк вместе с экипажем.

За неделю ВСУ ликвидировали 58 россиян, еще девять — ранены.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 550 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 236 тысяч военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Нацгвардия Украины Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Авдеевка Война России против Украины

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