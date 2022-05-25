Нацгвардиец уничтожил уже второй боевой штурмовик российских оккупантов Су-25

25 мая, 02:41
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Су-25 (Фото:wikipedia.org)

Су-25 (Фото:wikipedia.org)

Срочник Нацгвардии удачно «приземлил» боевой штурмовик российских оккупантов Су-25 «Грач».

Как сообщает пресслужба Нацгвардии в Facebook, это второй меткий выстрел бойца по вражескому самолету через месяц.

"23 мая во время выполнения боевых заданий в Запорожской области военнослужащий срочной службы Национальная гвардия Украины уже второй раз за месяц нанес непоправимые потери врагу", – говорится в сообщении.

Видео дня

Своими профессиональными действиями боец сохранил жизнь многих украинцев, отметили в Нацгвардии.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Нацгвардия Украины Российские самолеты Война России против Украины

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