Нацгвардиец уничтожил уже второй боевой штурмовик российских оккупантов Су-25 25 мая, 02:41 Цей матеріал також доступний українською Су-25 (Фото:wikipedia.org)

Срочник Нацгвардии удачно «приземлил» боевой штурмовик российских оккупантов Су-25 «Грач».

Как сообщает пресслужба Нацгвардии в Facebook, это второй меткий выстрел бойца по вражескому самолету через месяц.

"23 мая во время выполнения боевых заданий в Запорожской области военнослужащий срочной службы Национальная гвардия Украины уже второй раз за месяц нанес непоправимые потери врагу", – говорится в сообщении.

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Своими профессиональными действиями боец сохранил жизнь многих украинцев, отметили в Нацгвардии.

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