Нацгвардейцы захватили под Лиманом танк россиян — фото 2 октября, 17:04 Вражеский танк Т-72Б3 (Фото:Национальная гвардия Украины via Telegram)

Бойцы Нацгвардии захватили под Лиманом Донецкой области вражеский Т-72Б3. Это самая распространенная модификация старых танков россиян.

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины в Telegram.



«Еще раз благодарим министерство нападения россии за подарок. Работаем дальше», — говорится в сообщении.



Днем 1 октября в ВСУ сообщили, что украинские военные освободили пять населенных пунктов возле Лимана, в результате чего многотысячная группировка РФ оказалась в окружении. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, речь шла о более чем 5000 военных РФ. Вскоре в ВСУ подтвердили, что защитники Украины вошли в город.



Видео дня

Позже Офис президента опубликовал видео военнослужащих ВСУ, устанавливающих украинский флаг на админздании в Лимане. Однако в вечернем видеообращении Зеленский отметил, что бои в городе еще продолжаются.



К вечеру в российском минобороны нашли силы прокомментировать ситуацию в Лимане и заявили, что войска РФ якобы были отведены «на более выгодные рубежи».



В Минобороны Украины прокомментировали слова российских «коллег» об «успешном отводе войск», заявив, что большинство находившихся в Лимане россиян были «передислоцированы» либо в мешки для трупов, либо в украинский плен.



Пока детальной информации от Генштаба относительно потерь врага и количества пленных в Лимане нет.



По состоянию на 12:30 воскресенья, 2 октября, ВСУ полностью зачистили Лиман Донецкой области от российских оккупантов.