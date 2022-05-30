«Изрядно нагоняет страх на оккупантов». Нацгвардеец сбил три российских штурмовика СУ-25 в Запорожской области 30 мая, 21:29 Цей матеріал також доступний українською Очередной российский штурмовик СУ-25 Грач был сбит молодым человеком 29 мая (Фото:Національна гвардія України/Facebook)

В Запорожской области срочник Нацгвардии за полтора месяца сбил три российских боевых самолета с помощью ПЗРК Игла.

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«Меткость, профессионализм и искусные действия „Запорожского мстителя“ изрядно нагоняют страх на оккупантов, судя по враждебным радиоперехватам», — говорится в сообщении Нацгвардии Украины в Facebook.

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Сообщается, что очередной российский штурмовик СУ-25 Грач был сбит молодым человеком 29 мая.

«Я сбил не уже три самолета, как говорится, а еще только три самолета и буду уничтожать их до тех пор, пока потребуется — до самой нашей победы!» — заявил Нацгвардеец.

По данным Генштаба, оккупанты потеряли в Украине 207 самолетов.

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