Нацгвадия уничтожила вчера Иглой российский штурмовик Су-25 под Бахмутом 3 февраля, 13:31 Российский штурмовик Су-25 (Фото:Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia)

В четверг 2 февраля бойцы Нацгвардии уничтожили российский самолет Су-25 в районе Бахмута. Цель была увлечена стрелком-зенитчиком ПЗРК Игла-1.

Об этом сообщает пресс-служба НГУ в Facebook.

В публикации говорится, что 2 февраля в 11:55 на юго-восточной окраине Бахмута бойцы Нацгвардии обнаружили два российских самолета Су-25 на расстоянии 3 км. Стрелец-зенитчик ПЗРК Игла-1 захватил цель и совершил пуск. В результате боевой работы один Су-25 был поражен.

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В Нацгвардии отметили, что россияне активно используют бронированный дозвуковой штурмовик при уничтожении наземных целей и наносят с помощью Су-25 удары по украинским позициям и населенным пунктам.

За прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 840 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 130 тысяч своих военных. Также ВСУ уничтожили четыре танка, шесть бронированных машин, три артиллерийских системы и две РСЗО.