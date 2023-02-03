Нацгвадия уничтожила вчера Иглой российский штурмовик Су-25 под Бахмутом

3 февраля, 13:31
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Российский штурмовик Су-25 (Фото:Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia)

Российский штурмовик Су-25 (Фото:Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia)

В четверг 2 февраля бойцы Нацгвардии уничтожили российский самолет Су-25 в районе Бахмута. Цель была увлечена стрелком-зенитчиком ПЗРК Игла-1.

Об этом сообщает пресс-служба НГУ в Facebook.

В публикации говорится, что 2 февраля в 11:55 на юго-восточной окраине Бахмута бойцы Нацгвардии обнаружили два российских самолета Су-25 на расстоянии 3 км. Стрелец-зенитчик ПЗРК Игла-1 захватил цель и совершил пуск. В результате боевой работы один Су-25 был поражен.

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В Нацгвардии отметили, что россияне активно используют бронированный дозвуковой штурмовик при уничтожении наземных целей и наносят с помощью Су-25 удары по украинским позициям и населенным пунктам.

https://www.facebook.com/NGUmainpage/posts/pfbid02MEmtomyeUBnHSy7Md76eECtmmbwLDyVq7Wj9g5V28iUZ3sXCpHQXodoPBNkB8KWsl?locale=uk_UA

За прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 840 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 130 тысяч своих военных. Также ВСУ уничтожили четыре танка, шесть бронированных машин, три артиллерийских системы и две РСЗО.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Нацгвардия Украины Су-25 Штурмовик Война России против Украины российские потери потери врага

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