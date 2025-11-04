«Не обязаны информировать прокуроров». НАБУ ответило ОГП на обвинения в незаконной слежке

НАБУ отреагировало на распространенную Офисом генпрокурора информацию об обыске сотрудника Бюро , который следил за ОГП. Там заявили, что военное положение не запрещает документирование в рамках расследования коррупционных преступлений.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро во вторник, 4 ноября.

«Согласно действующему законодательству, сотрудники НАБУ не обязаны информировать прокуроров Офиса генерального прокурора о проведении или участии в мероприятиях оперативно-розыскного или процессуального характера, если это не связано с процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора в конкретном уголовном производстве», — заявило НАБУ.

В Бюро отметили, что их сотрудник действовал в строгом соответствии с требованиями закона.

Также НАБУ отметило недопустимость вмешательства в его расследование со стороны других органов.

Предварительно Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что 4 ноября около 03:00 прокуроры ОГП вместе со спецназовцами провели обыск у их сотрудника.

Бюро заявило, что к сотруднику НАБУ применили физическую силу. Однако о подозрении ему не сообщали. Кроме того, обыск проходил без решения суда.

В Офисе генерального прокурора мотивируют обыск сотрудника НАБУ тем, что тот «организовал слежку за зданием ОГП».