«Не обязаны информировать прокуроров». НАБУ ответило ОГП на обвинения в незаконной слежке

4 ноября, 22:42
Поделиться:
НАБУ (Фото: НАБУ / Facebook)

НАБУ (Фото: НАБУ / Facebook)

НАБУ отреагировало на распространенную Офисом генпрокурора информацию об обыске сотрудника Бюро, который следил за ОГП. Там заявили, что военное положение не запрещает документирование в рамках расследования коррупционных преступлений.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро во вторник, 4 ноября.

«Согласно действующему законодательству, сотрудники НАБУ не обязаны информировать прокуроров Офиса генерального прокурора о проведении или участии в мероприятиях оперативно-розыскного или процессуального характера, если это не связано с процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора в конкретном уголовном производстве», — заявило НАБУ.

Реклама

В Бюро отметили, что их сотрудник действовал в строгом соответствии с требованиями закона.

Также НАБУ отметило недопустимость вмешательства в его расследование со стороны других органов.

Читайте также:
Упомянули ВСК Власенко и Бужанского. В отчете ЕС по Украине говорится, что «чрезмерное давление» на НАБУ продолжается до сих пор — СМИ

Предварительно Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что 4 ноября около 03:00 прокуроры ОГП вместе со спецназовцами провели обыск у их сотрудника.

Бюро заявило, что к сотруднику НАБУ применили физическую силу. Однако о подозрении ему не сообщали. Кроме того, обыск проходил без решения суда.

В Офисе генерального прокурора мотивируют обыск сотрудника НАБУ тем, что тот «организовал слежку за зданием ОГП».

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Офис генерального прокурора Обыск Слежка

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies