НАБУ завершило расследование о хищении земли депутатом Киевсовета

По похожим обвинениями НАБУ задержали в сентябре прошлого года депутата Киевсовета Сергея Крымчака

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту завладения земельными участками в Киеве, где фигурирует депутат Киевсовета.

Следствие установило, что в 2016 году депутат Киевсовета и одновременно секретарь комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений, имея доступ к информации о наличии в городе земельных участков, находящихся в коммунальной собственности, организовал схему завладения тремя такими участками.

В то же время Специализированная антикоррупционная прокуратура утвердила и направила обвинительный акт в суд. Дело о коррупционных схемах в Киевсовете будет рассматривать Шевченковский райсуд.

На земельный участок наложен арест, а строительные работы остановлены.

Кроме того, в декларации за 2016 депутат указал ложные данные о займе от родственника в размере 4,1 млн грн.

Таким образом, депутат Киевсовета обвиняется в подделке и использовании поддельных документов, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением, отмывании доходов, полученных преступным путем, декларировании недостоверной информации, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3, 4 ст. 358, ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.

В отношении него и его соучастника суд избрал меры пресечения в виде залога.

Напомним, детективы НАБУ совместно с прокурорами САП 13 сентября прошлого года задержали депутата Киевского городского совета Сергея Крымчака и его предполагаемого сообщника.