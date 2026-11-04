Об этом сообщила Украинская правда в среду, 4 ноября, со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах.

Задержания прошли на фоне обнародования НАБУ информации о разоблаченной преступной организации в рамках операции Карфаген. По данным следствия, ее участники систематически давали взятки высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов за беспрепятственную работу мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

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4 ноября Украинская правда со ссылкой на источники сообщила об обысках у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука и первого заместителя начальника Главного управления Департамента защиты национальной государственности СБУ Александра Ковальчука.

Служба безопасности Украины подтвердила обыски у своих сотрудников, которые проводили НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Утром 4 ноября в НАБУ заявили о препятствовании проведению обыска со стороны СБУ. По данным Бюро, сотрудник Службы безопасности угрожал детективам оружием. Украинская правда писала, что речь идет о руководителе департамента защиты национального государства СБУ, генерале Сергее Дуке.

Также 4 ноября НАБУ и САП заявили о раскрытии в ходе расследования дела Карфаген наркосиндиката с российским следом, который руководил сетью мошеннических колл-центров при поддержке должностных лиц Службы безопасности и Нацполиции. В частности, в списке участников фигурирует Аким — высокопоставленный сотрудник СБУ, генерал-майор, который обеспечивал защиту от внимания со стороны своих коллег из спецслужбы.