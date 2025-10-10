Дело о взятке в $3,5 млн. Прокурора и адвоката отправили под стражу

Как отметили в САП, сотрудника Офиса генпрокурора совместно с двумя адвокатами подозревают в подстрекательстве к предоставлению $3,5 млн за закрытие на основании «правок Лозового» уголовного производства, которое расследуют детективы НАБУ (Фото: НАБУ)

10 октября 2025 года следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, избрал меру пресечения прокурору Офиса генпрокурора (ОГП) в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 4 млн грн.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По информации Центра противодействия коррупции, речь идет о сотруднике ОГП Романе Шененко.

Как отметили в САП, сотрудника ведомства совместно с двумя адвокатами подозревают в подстрекательстве к предоставлению $3,5 млн за закрытие на основании «правок Лозового» уголовного производства, которое расследуют детективы НАБУ.

Кроме того, по информации ЦПК, в ВАКС частично удовлетворили ходатайство прокуроров САП и определили адвокату Сергею Науменко в виде меры пресечения содержание под стражей с альтернативой залога в 2 млн грн.

9 октября в НАБУ сообщили, что разоблачили прокурора Офиса генерального прокурора и адвокатов на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды в размере $3,5 млн.

По данным следствия, указанные средства предназначались для дальнейшей передачи прокурорам САП и судьям ВАКС за принятие решения о закрытии одного из дел НАБУ.

Как заявили правоохранители, подозреваемые адвокаты вступили в сговор с прокурором и в период с 10 февраля по 18 сентября 2025 года предложили подозреваемому по одному из дел решить вопрос о его закрытии. Фигуранты стали посредниками в получении и передаче взятки, сумма которой выросла с первоначальных $2 млн до $3,5 млн.

По данным НАБУ, неправомерную выгоду планировали передавать частями. На момент разоблачения прокурор и адвокаты успели получить от подозреваемого $200 тысяч.

По итогам следственных действий один из адвокатов и прокурор задержаны в соответствии со ст. 208 УПК Украины, подытожили правоохранители.