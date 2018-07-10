НАБУ задержало фигуранта дела о топливных хищениях в Минобороны

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании участника коррупционной схемы при закупке топлива для нужд Министерства обороны Украины.

Как сообщили в бюро, коммерческий директор компании-поставщика топлива, который сразу после возвращения в Украину 9 июля пришел в офис НАБУ, был доставлен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В НАБУ не назвали фамилию задержанного. По имеющимся данным, им является неформальный руководитель компании Трейд Коммодити Владимир Гарькавый, который находился в международном розыске и прибыл накануне в Украину.

Адвокат Гарькавого Елена Сторожук на своей Facebook-странице подтвердила, что ее подзащитный уже вторые сутки находится в СИЗО. По ее словам, судьи не хотят проверять обстоятельства задержания и не спешат рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения.

По данным следствия, задержанный является одним из участников коррупционной схемы, по которой Минобороны Украины на протяжении 2016 незаконно переплатило за поставленное топливо 149,339 млн грн. Это произошло через механизм заключения дополнительных соглашений, по которым была безосновательно увеличена цена закупки в среднем на 16% от начальной цены.

Фигурант схемы 19 октября 2017 года был объявлен в международный розыск, а 11 ноября 2017 года ему передано письменное уведомление о подозрении.

Напомним, что НАБУ завершило расследование уголовного производства о растрате 149 млн грн при закупке Министерством обороны топлива у компании Трейд Коммодити.