НАБУ вручило подозрение судье из Харькова, причастной к делу Укргаздобычи

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по поручению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили судье хозяйственного суда Харьковской области о подозрении в злоупотреблении властью и вынесении неправосудного приговора.

Пресс-служба НАБУ сообщает, что судья уклонялась от вручения подозрения (выключила мобильный телефон и не явилась на работу), поэтому его наконец прислали по почте по официальным адресам подозреваемой и на работу.

По версии следствия, указанная судья приняла в хозяйственном деле незаконное решение. В частности, обязала государственное ПАО Укргаздобыча передать в пользу частного общества природный газ, предварительно арестованный постановлениями следственного судьи в расследовании, которое ведет НАБУ (так называемое газовое дело Онищенко).

Кроме того, судья совершила еще ряд процессуальных нарушений в ходе рассмотрения этого дела, считают в Бюро.

Национальное антикоррупционное бюро установило 20 фигурантов, причастных к схемам перепродажи газа с помощью других фирм. Главным организатором в этом деле считается народный депутат Александр Онищенко. НАБУ считает его соратника Валерия Постного одним из ключевых организаторов газовой схемы Онищенко.