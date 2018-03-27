НАБУ вручило подозрение судье из Харькова, причастной к делу Укргаздобычи

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Судья обязал Укргаздобычу передать арестованную партию газа частному предприятию

Судья обязал Укргаздобычу передать арестованную партию газа частному предприятию

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по поручению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили судье хозяйственного суда Харьковской области о подозрении в злоупотреблении властью и вынесении неправосудного приговора.

Пресс-служба НАБУ сообщает, что судья уклонялась от вручения подозрения (выключила мобильный телефон и не явилась на работу), поэтому его наконец прислали по почте по официальным адресам подозреваемой и на работу.

По версии следствия, указанная судья приняла в хозяйственном деле незаконное решение. В частности, обязала государственное ПАО Укргаздобыча передать в пользу частного общества природный газ, предварительно арестованный постановлениями следственного судьи в расследовании, которое ведет НАБУ (так называемое газовое дело Онищенко).

Кроме того, судья совершила еще ряд процессуальных нарушений в ходе рассмотрения этого дела, считают в Бюро.

Национальное антикоррупционное бюро установило 20 фигурантов, причастных к схемам перепродажи газа с помощью других фирм. Главным организатором в этом деле считается народный депутат Александр Онищенко. НАБУ считает его соратника Валерия Постного одним из ключевых организаторов газовой схемы Онищенко.

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