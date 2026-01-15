Детективы Национального антикоррупционного бюро в четверг, 15 января, проводят обыски дома у предпринимателя Богдана Якимца, который связан с правоохранительными органами и украинскими чиновниками.

Об этом сообщает Зеркало недели, ссылаясь на источники.

Как отметили источники в окружении Якимца, у него изъяли телефоны, которые «ни при каких обстоятельствах не должны были попасть в руки следствия», поскольку, по словам собеседников издания, на них сохранена переписка с высокопоставленными чиновниками.

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ZN.UA сообщает, что в последнее время Якимец был на допросах в рамках уголовного производства. Он также выезжал за границу, в частности, отдыхал в Монако, пишет издание.

Зеркало недели сообщало, что Якимец считается ключевым лицом в неформальном общении между крупным бизнесом, отдельными чиновниками и правоохранительными органами.

В материале отмечается, что в 2025 году НАБУ проводило обыски в помещениях бизнес-центра IQ, которые арендует Якимец. На основании информации, которую обнаружили на изъятых устройствах, правоохранители начали процессуальные действия в отношении в частности работников СБУ. В августе ВАКС предоставил доступ на проведение обысков силовиков, которых подозревают в сливах служебной информации адвокатам бизнесмена Игоря Коломойского по делам по Укрнафте и Укртатнафте.

Следствие считает, что информацию передавал именно Якимец. Также, по данным источников ZN.UA, предприниматель является контактным лицом между Коломойским, СБУ, и руководством спецслужбы.