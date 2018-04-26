НАБУ сообщило о подозрении задержанному на крупной взятке сотруднику СБУ

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НАБУ задержало сотрудника СБУ 24 апреля
Фото: НАБУ

НАБУ задержало сотрудника СБУ 24 апреля

Сотруднику Службы безопасности Украины, задержанному в Киеве при получении взятки в размере $47,5 тысяч, сообщили о подозрении.

Об этом рассказали в Национальном антикоррупционном бюро.

"Следствие располагает доказательствами, которые свидетельствуют о том, что чиновник СБУ получил деньги за непривлечение к ответственности лиц, которые могли получить вида на постоянное или временное проживание на территории Украины незаконным образом", - говорится в сообщении.

В НАБУ пояснили, что сотрудник спецслужбы обладал информацией, которая свидетельствовала о получении рядом иностранцев вида на жительство в Украине путем заключения фиктивных браков с гражданками Украины, и решил этим воспользоваться.

"Доступ к таким данным открывал возможности для шантажа и вымогательства неправомерной выгоды, чем и воспользовался работник СБУ. Ведь последствием надлежащего расследования этих фактов должно было стать выдворение этих лиц с территории Украины", - отметили в ведомстве.

Согласно имеющимся данным, с каждого лица, которое находилось на территории нашей страны на основании фальшивых документов, подозреваемый брал по $3 тысячи.

Ранее сообщалось, что в Киеве при получении взятки задержали сотрудника СБУ.

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