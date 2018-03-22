НАБУ сообщило о подозрении главе райадминистрации Киева

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Заболотный сознательно не указал земельный участок и активы жены на сумму 2 млн грн
Фото: desn.kievcity.gov.ua

Заболотный сознательно не указал земельный участок и активы жены на сумму 2 млн грн

Главе Деснянской районной государственной администрации Киева Геннадию Заболотному сообщено о подозрении в декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Детективы Бюро 20 марта сообщили Заболотному, который в момент совершения преступления занимал должность председателя Березовской районной государственной администрации Одесской области, о подозрении в совершении преступления по делу о сокрытии активов.

Следователи считают, что чиновник внес заведомо недостоверные данные в ежегодную электронную декларацию за 2015 год.

Речь идет о сведениях относительно земельного участка, находившегося в пользовании подозреваемого, а также данных о корпоративных правах его жены на сумму более 2 млн гривен, которые ранее принадлежали подозреваемому и были безвозмездно отчуждены в ее пользу в 2015 году.

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