Глава Сумской СБУ пользуется вертолетом бизнесмена. НАБУ начало расследование

Национальное антикоррупционное бюро Украины по решению Соломенского суда от 4 апреля будет расследовать ситуацию с предоставлением совладельцем торговой сети АТБ Геннадием Буткевичем собственного вертолета руководителю управления СБУ Сумской области Владиславу Косинскому.

Об этом рассказал народный депутат Виталий Куприй.

"Недавно я получил подтверждение, что детективы НАБУ внесли в единый реестр досудебных расследований информацию о совершении преступления по части 4 статьи 369 УК. А это уже касается не получения, а предложения неправомерной выгоды - взятки", - отметил он.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

"Однако ранее НАБУ расследовало только факт получения неправомерной выгоды начальником СБУ Сумской области. Теперь же расследование происходит более масштабно", - добавил нардеп.

Куприй заявляет, что Косинский стал использовать вертолет Bell-407 с бортовым номером UR-PTW, который принадлежит совладельцу сети супермаркетов АТБ Геннадию Буткевичу. По его данным, в декабре 2017 года Косинский для своих собственных интересов совершил на нем перелет из Днепра в Сумы, что по подсчетам стоит минимум 5000 долларов США.

В ответ на эти заявления Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ открыть производство в отношении Косинского и Буткевича.

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия решил отстранить скандального судью Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова.