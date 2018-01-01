НАБУ расследует срыв запуска первого украинского спутника Лыбидь
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят досудебное расследование по факту срыва выполнения программы по запуску первого украинского геостационарного спутника Лыбидь.
Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, которая осуществляет процессуальное руководство над делом.
По данным следствия, система спутниковой связи стоила Украине почти $300 млн, привлеченных в качестве кредита от канадского государственного агентства под гарантии правительства Украины. К техническому выполнению проекта были привлечены ГП Укркосмос, ГП ПО Южмаш и КБ Южное, а также канадские и российские компании.
Спутник Лыбидь планировали вывести на орбиту к Чемпионату Европы по футболу 2012 года. "Но на дворе уже декабрь 2018 года, а Лыбидь до сих пор пылится на складе в российском Новосибирске, и ближайшие перспективы его выхода на орбиту, к сожалению, весьма призрачны", - отметили в САП.
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Следователи НАБУ установили, что к срыву запуска Лыбеди причастен бывший внештатный советник директора Государственного космического агентства Украины. Он, по данным стороны обвинения, вывел $8,245 с $300 млн на счета подконтрольной ему сейшельской компании. При этом он пользовался "полным содействием как украинской, так и канадской стороны", а с привлечением доверенного ему лица легализовал украденные деньги.
Советника задержали, ему будет объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (растрата чужого имущества в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем). В суд подано ходатайство об аресте с залогом в размере 65,7 млн гривен. Доверенному лицу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Напомним, что первый украинский телекоммуникационный спутник Лыбидь планировали запустить с космодрома Байконур в 2017 году.