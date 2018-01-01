НАБУ расследует срыв запуска первого украинского спутника Лыбидь Сегодня, 18:39 120 Цей матеріал також доступний українською Спутник планировали запустить еще к Евро-2012 Фото: Википедия

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят досудебное расследование по факту срыва выполнения программы по запуску первого украинского геостационарного спутника Лыбидь.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, которая осуществляет процессуальное руководство над делом.

По данным следствия, система спутниковой связи стоила Украине почти $300 млн, привлеченных в качестве кредита от канадского государственного агентства под гарантии правительства Украины. К техническому выполнению проекта были привлечены ГП Укркосмос, ГП ПО Южмаш и КБ Южное, а также канадские и российские компании.

Спутник Лыбидь планировали вывести на орбиту к Чемпионату Европы по футболу 2012 года. "Но на дворе уже декабрь 2018 года, а Лыбидь до сих пор пылится на складе в российском Новосибирске, и ближайшие перспективы его выхода на орбиту, к сожалению, весьма призрачны", - отметили в САП.

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Следователи НАБУ установили, что к срыву запуска Лыбеди причастен бывший внештатный советник директора Государственного космического агентства Украины. Он, по данным стороны обвинения, вывел $8,245 с $300 млн на счета подконтрольной ему сейшельской компании. При этом он пользовался "полным содействием как украинской, так и канадской стороны", а с привлечением доверенного ему лица легализовал украденные деньги.

Советника задержали, ему будет объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (растрата чужого имущества в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем). В суд подано ходатайство об аресте с залогом в размере 65,7 млн гривен. Доверенному лицу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Напомним, что первый украинский телекоммуникационный спутник Лыбидь планировали запустить с космодрома Байконур в 2017 году.