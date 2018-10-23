НАБУ расследует махинации с кредитом на $20 млн, организованные нардепом

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует уголовное производство по факту завладения $20 млн государственного банка, которое было организовано народным депутатом и выполнено его родственниками и бизнес-партнерами.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, которая осуществляет надзор за проведением досудебного расследования.

По данным следствия, подконтрольная нардепу компания в конце 2013 года получила $20 млн кредита в госбанке для "обеспечения покупки корпоративных прав одного из предприятий на побережье Черного моря".

"Поскольку размера обеспечения для выдачи кредита было недостаточно, по предварительному сговору с работниками банка, привлеченными к преступлению, соучастниками составлен договор о якобы поставке товара, по которому право требования денежных средств на сумму более 100 млн грн было передано в качестве обеспечения кредита", - говорится в сообщении.

В результате кредитные средства перечислили на счета в иностранных банках. В дальнейшем за них приобрели указанные корпоративные права, которые распределили между сыном, дочерью нардепа и его бывшим бизнес-партнером.

Как установило следствие, банк, кроме потери $20 млн кредита, также понес убытки на сумму сформированного резерва - более 130 млн грн.

В САП сообщили, что по факту злоупотребления служебным положением задержаны десять человек. Прокуроры готовят представление о предоставлении разрешения на привлечение народного депутата к уголовной ответственности.

В САП не назвали имя нардепа. По данным Украинской правды, речь идет о нардепе из группы Воля народа Станиславе Березкине. В 2017 году суд подтвердил обязательства бизнесменов Максима Березкина (сына Станислава Березкина) и Юрия Давыдова по обязательствам компании Креатив перед Ощадбанком на сумму $180 млн, 12 млн евро и 117 млн грн.