25 мая 2018, пятница

НАБУ сообщило о причине обысков у судьи из Днепра

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Судья требовал $15 000 взятки с фермера за признание того потерпевшим по делу о рейдерстве
Фото: nabu.gov.ua

Судья требовал $15 000 взятки с фермера за признание того потерпевшим по делу о рейдерстве

Детективы Национального антикоррупционного бюро обнаружили судью городского суда Днепра при получении $15 000 взятки.

Обыски у судьи после получения неправомерной выгоды проводили 24 мая.

Об этом пресс-служба антикоррупционного ведомства сообщила в пятницу, 25 мая.

Следователи установили, что служитель Фемиды требовал неправомерную выгоду "за признание потерпевшим фермерского хозяйства и за вынесение приговора, не связанных с лишением свободы, в уголовном производстве по обвинению лица в рейдерстве и подделке документов".

Правоохранители провели обыски по месту работы и в помещениях лиц, вероятно причастных к совершению преступления, вследствие чего была изъята взятка.

Правоохранители задержали председателя Веселовского районного совета (в Запорожской области), которого поймали после получения взятки за "продажу" земельных участков на азовском побережье.

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