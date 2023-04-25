НАБУ проводит обыски в Житомирской ОВА

25 апреля, 12:33
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НАБУ 25 апреля пришло с обысками в Житомирскую ОВА (Фото:www.facebook.com/nabu.gov.ua?locale=uk_UA)

НАБУ 25 апреля пришло с обысками в Житомирскую ОВА (Фото:www.facebook.com/nabu.gov.ua?locale=uk_UA)

Во вторник, 25 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины осуществляет следственные действия в некоторых структурных подразделениях Житомирской ОВА.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОВА в Telegram.

В обладминистрации добавили, что «областная военная администрация со своей стороны максимально сотрудничает с НАБУ, предоставляет необходимые документы и информацию».

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В НАБУ об обысках пока не сообщали.

5 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило следственные действия в подразделениях Харьковской областной военной администрации.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Житомирская ОГА Житомирская область Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ)

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