НАБУ проводит обыски в Днепре по факту получения взятки судьей

В четверг, 24 мая, в Днепре детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят расследование по факту вымогательства и получения взятки судьей местного суда.

Об этом вечером сообщила пресс-служба Бюро.

"24 мая детективы НАБУ совместно с СБУ и САП проводят в Днепре следственные действия в рамках расследования производства по факту вымогательства и получения судьей местного суда неправомерной выгоды", - сообщили в ведомстве, пообещав предоставить детали позже.

Напомним, ранее антикоррупционеры НАБУ провели обыски по делу мэра Одессы Геннадия Труханова.