24 мая 2018, четверг

НАБУ проводит обыски в Днепре по факту получения взятки судьей

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Обыски в Днепре: НАБУ расследует получения взятки судьей
Фото: nabu.gov.ua

Обыски в Днепре: НАБУ расследует получения взятки судьей

В четверг, 24 мая, в Днепре детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят расследование по факту вымогательства и получения взятки судьей местного суда.

Об этом вечером сообщила пресс-служба Бюро.

"24 мая детективы НАБУ совместно с СБУ и САП проводят в Днепре следственные действия в рамках расследования производства по факту вымогательства и получения судьей местного суда неправомерной выгоды", - сообщили в ведомстве, пообещав предоставить детали позже.

Напомним, ранее антикоррупционеры НАБУ провели обыски по делу мэра Одессы Геннадия Труханова.

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