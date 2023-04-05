НАБУ проводит обыски в Харьковской ОВА 5 апреля, 17:04 НАБУ (Фото:НАБУ/Facebook)

Национальное антикоррупционное бюро проводит следственные действия в подразделениях Харьковской областной военной администрации в среду, 5 апреля.



Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.

Там заявили, что следственные действия проходят у руководства аппарата ХОВА и в Департаменте агропромышленного развития. Вскоре НАБУ подтвердило, что проводит обыски при процессуальном руководстве прокуроров САП.

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«Следственные действия санкционированы и осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Другие детали не разглашаются для сохранения секрета досудебного расследования», — добавили там.

В ОВА заявили, что со своей стороны «максимально и всесторонне» сотрудничают с бюро и предоставляют детективам все необходимые документы и информацию.

