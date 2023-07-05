Детективы поймали на взятке помощника нардепа Людмилы Марченко

5 июля, 22:38
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Взятка (Фото:НАБУ)

Взятка (Фото:НАБУ)

Детективы НАБУ разоблачили помощника действующего нардепа на получении взятки за внесение данных в систему Шлях.

По информации источников Бабеля в правоохранительных органах, речь идет о помощнике депутата фракции Слуга народа Людмиле Марченко. Сейчас Марченко проверяют на причастность к преступлению, у нее дома в Тернопольской области продолжаются обыски.

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По версии следствия, группа лиц систематически получала деньги за внесение сведений в систему Шлях через областные военные администрации и последующее беспрепятственное пересечение границы.

Людмила Марченко, народная депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам законодательства о статусе народного депутата Украины Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Тернопольская область Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) партия Слуга народа

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