НАБУ показало фрагмент разговора с Онищенко, где он обещает "предоставить все факты" по газовым схемам

Народный депутат Александр Онищенко, которого детективы НАБУ подозревают в организации схем с 3-миллиардным убытком государству, в одной из бесед со следователями заявлял о готовности "предоставить все факты" в рамках расследования так называемого газового дела.
Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало фрагмент из первого опроса Онищенко, который состоялся в декабре 2016 года.
В Бюро добавили, что подозреваемый нардеп, который находится за границей, во время еще двух видеоопросов в рамках расследования так называемого "газового дела" неоднократно говорил о своей готовности сотрудничать со следствием.
"Однако, в конечном итоге, по неизвестным для детективов НАБУ причинам, Александр Онищенко отказался от озвученных ранее инициатив по заключению соглашения о признании виновности", - добавили в НАБУ.
Общение детективов с подозреваемым Онищенко продолжалось с декабря 2016 до мая 2017 года.
НАБУ подчеркивает - заявления о том, что якобы детективы предлагали нардепу Онищенко заключить сделку со следствием без ведома прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры не соответствуют действительности.
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В свою очередь руководитель САП Назар Холодницкий заявлял о намерении проверить работу НАБУ в отношении Онищенко.
Нардепа Александра Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с госкомпанией Укргаздобыча, в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около трех миллиардов гривен.
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