Из обнародованных НАБУ записей разговоров участников преступной организации стало известно, что они планировали физическую расправу над журналистом-расследователем Денисом Бигусом из-за материала о сети магазинов U420, где, по данным следствия, продавали наркотические вещества.

Об этом сообщает Bihus.Info.

На записях фигуранты обсуждают возможную месть Бигусу после того, как узнали о расследовании в отношении сети U420. В частности, один из них предлагал физически наказать журналиста или облить его лицо кислотой.

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Также в разговорах упоминается журналист и блогер Игорь Лаченков (Лачена), которому один из фигурантов также предлагал нанести физический вред.

Мужчины на видео также размышляют, возникнет ли «шум» в случае причинения вреда журналистам и встанет ли за них «полмира».

Фото: Скриншот видео НАБУ /YouTube

Фото: Скриншот видео НАБУ /YouTube

Фото: Скриншот видео НАБУ /YouTube

После расследования этой темой начали интересоваться общественные организации, и фигуранты преступной организации искали способы заставить их замолчать. Они предлагали деньги или просто «просили замолчать».

Только один ветеран отказался сотрудничать с ними, и подозреваемые обсуждали варианты, как ему навредить: облить кислотой во время акций протеста или «за****и молотками».

В марте журналисты Bihus.Info обнародовали расследование, в котором они привели результаты лабораторного анализа, подтвердившие, что сеть магазинов U420, быстро распространяющаяся по Украине, продавала опасное психотропное вещество под видом «сувениров».

Первые физические магазины U420 открылись в Киеве весной 2025 года.

Сейчас сеть насчитывает около тридцати заведений в столице и готовится к открытию в других крупных городах, таких как Харьков, Львов, Днепр и Одесса. Рекламу магазинов можно увидеть в метро, а на улицах прохожим раздают листовки с приглашениями и предложениями «тестеров».

4 ноября НАБУ и САП опубликовали новые записи по делу Карфаген, касающемуся крышевания мошеннических колл-центров и других незаконных видов бизнеса.

На записях речь идет о деятельности преступной организации, организованной неоднократно судимым мужчиной.

Он вовлек в преступную деятельность действующих высокопоставленных чиновников СБУ, Генеральной прокуратуры, Национальной полиции и представителей криминальной среды.

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Под прикрытием правоохранительных органов участники организации обеспечивали функционирование мошеннических колл-центров.

Организация контролировала не менее 52 мошеннических колл-центров, в которых работало около 2700 человек. Они обманывали граждан Украины и других стран, систематически выплачивая откаты представителям СБУ, Нацполиции и Офиса генпрокурора для прикрытия

Организация была тесно связана с наркосиндикатом «Химпром», который продолжал свою деятельность во время полномасштабного вторжения. Преступники использовали внешне легальные магазины U-420 для распространения запрещенных веществ, обходя законодательство путем изменения химических формул.