НАБУ передало в суд обвинительный акт против чиновника СБУ, попавшегося на взятке в $47,5 тысяч
Сегодня, 10:24
19
Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование в отношении чиновника Службы безопасности Украины, уличенного в получении $47,5 тысяч взятки.
Как сообщили в НАБУ, обвинительный акт в отношении подозреваемого уже передан в Голосеевский районный суд Киева.
Следствием было установлено, что сотрудник СБУ вымогал взятки за непривлечение к ответственности лиц, которые получили вид на жительство в Украине путем заключения фиктивных браков или на основании поддельных документов.
Ранее сообщалось, что в Киеве при получении взятки задержали сотрудника СБУ, зарабатывавшего на крышевании мигрантов, незаконно находящихся на территории Украины.