НАБУ передало в суд обвинительный акт против чиновника СБУ, попавшегося на взятке в $47,5 тысяч Сегодня, 10:24 19 Цей матеріал також доступний українською Чиновник СБУ шантажировал мигрантов, незаконно находившихся на территории Украины Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование в отношении чиновника Службы безопасности Украины, уличенного в получении $47,5 тысяч взятки.

Как сообщили в НАБУ, обвинительный акт в отношении подозреваемого уже передан в Голосеевский районный суд Киева.

Следствием было установлено, что сотрудник СБУ вымогал взятки за непривлечение к ответственности лиц, которые получили вид на жительство в Украине путем заключения фиктивных браков или на основании поддельных документов.

Ранее сообщалось, что в Киеве при получении взятки задержали сотрудника СБУ, зарабатывавшего на крышевании мигрантов, незаконно находящихся на территории Украины.