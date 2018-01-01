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НАБУ передало в суд обвинительный акт против чиновника СБУ, попавшегося на взятке в $47,5 тысяч

Сегодня, 10:24
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Чиновник СБУ шантажировал мигрантов, незаконно находившихся на территории Украины

Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование в отношении чиновника Службы безопасности Украины, уличенного в получении $47,5 тысяч взятки.

Как сообщили в НАБУ, обвинительный акт в отношении подозреваемого уже передан в Голосеевский районный суд Киева.

Следствием было установлено, что сотрудник СБУ вымогал взятки за непривлечение к ответственности лиц, которые получили вид на жительство в Украине путем заключения фиктивных браков или на основании поддельных документов.

Ранее сообщалось, что в Киеве при получении взятки задержали сотрудника СБУзарабатывавшего на крышевании мигрантов, незаконно находящихся на территории Украины.

Теги:   НАБУ СБУ Коррупция

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