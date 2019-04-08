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НАБУ открыло дело в отношении директора Госбюро расследований

Сегодня, 19:21
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НАБУ открыло дело в отношении директора Госбюро расследований - фото

legalanalitik / facebook

Роман Труба

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможных незаконных действий директора Государственного бюро расследований Романа Трубы и его подчиненных.

Соответствующее решение было принято еще 21 марта, однако о нем стало известно только в понедельник, 8 апреля.

В пресс-службе НАБУ в комментарии 5 каналу уточнили, что досудебное расследование было начато 29 марта по пяти уголовным делам, в частности по факту злоупотребления властью и государственной измены.

"Они квалифицированы по пяти статьям Уголовного кодекса. Детективы НАБУ внесли сведения в ЕРДР 29 марта", - заявила руководитель пресс-службы НАБУ Оксана Митницкая.

По ее словам, 1 апреля детективы НАБУ передали производства в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для решения вопроса об определении подследственности.

Согласно решению суда, НАБУ обязали открыть дело в отношении возможных уголовных нарушений со стороны директора ГБР, его первого заместителя, руководителя второго управления организации досудебных расследований ГБР, первого заместителя директора территориального управления ГБР, начальника второго следственного отдела ГБР по ст. 111 (государственная измена), ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), ч. 3 ст. 382 (невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины.

Теги:   НАБУ Роман Труба ДБР

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