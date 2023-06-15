НАБУ объявило в розыск бывшего народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Наталью Королевскую 15 июня, 13:34 Наталья Королевская написала заявление о сложении полномочий нардепа по состоянию здоровья и в связи с семейными обстоятельствами (Фото:ОПЗЖ)

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего народного депутата от запрещенной Оппозиционной платформы — За жизнь Наталью Королевскую.

Соответствующие данные обнародованы в розыскных учетах Министерства внутренних дел.

Королевскую подозревают в недостоверном декларировании, за что ей грозит до двух лет лишения свободы.

Видео дня

Датой ее исчезновения считается 22 февраля 2023 года.

17 февраля Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили ей о подозрении.

По данным следствия, в 2020 году нардеп не задекларировала два участка в Обуховском районе Киевской области общей площадью 0,8 га и стоимостью более 2,5 млн грн, а также дом и участок в Московской области страны-агрессора России на сумму почти 1,8 млн грн.

По данным правоохранителей, всего Королевская не задекларировала недвижимость на сумму более 4,315 млн грн. Где сейчас находится нардеп, неизвестно.



29 января нардеп от запрещенной ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что Наталья Королевская, ее муж Юрий Солод и нардеп Олег Волошин написали заявления о сложении мандатов.



Ранее сообщалось, что после начала полномасштабного вторжения России супружеская пара Королевская и Солод перебрались в Дубай.