Скрыл компании в Венгрии. НАБУ объявило в розыск депутата Закарпатского облсовета

11 января, 10:43
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С началом вторжения РФ Пейтер Чаба покинул Украину (Фото:НАБУ)

С началом вторжения РФ Пейтер Чаба покинул Украину (Фото:НАБУ)

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск депутата Закарпатского областного совета Пейтера Чабу.

Как сообщается, его подозревают по ч. 1 ст. 366−2 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).

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«Депутат не внес в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2020 год сведения о двух компаниях, зарегистрированных им в Будапеште (Венгрия), суммарный уставный капитал которых составляет 93 млн венгерских форинтов (около 8,9 млн гривен)», — рассказали в НАБУ.

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Там также отметили, что с началом полномасштабного вторжения РФ депутат покинул Украину и до сих пор находится за ее пределами.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Венгрия Декларация Закарпатье Закарпатская область Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Депутат

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