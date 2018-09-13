НАБУ обязали начать расследование в отношении министра юстиции

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении министра юстиции Украины Павла Петренко.

Об этом сообщает Bihus.info со ссылкой на решение суда.

Согласно сообщению, детективы НАБУ должны проверить информацию о возможном декларировании министром недостоверной информации (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины).

Основанием для досудебного расследования стала информация о том, что племянница министра Божена Кличук после его назначения стала обладательницей двух квартир в элитных жилых комплексах на Печерске и автомобиля Lexus NX200 стоимостью более 7 млн ​​грн. На то время девушка была студенткой и работала младшим экономистом и помощником бухгалтера. При этом ни в одной из квартир девушка не живет. А проживает в квартире, принадлежащей ее матери.

Смотрите также НАБУ сообщило министру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении

В то же время, в электронной декларации министра указано, что у него нет собственного жилья, однако есть солидные суммы в наличных и на банковских счетах.

Свое участие в приобретениях племянницы министр Петренко опроверг.