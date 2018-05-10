НАБУ назвало наиболее резонансные схемы хищений в оборонке

В Национальном антикоррупционном бюро на основании собранных материалов расследований рассказали о масштабах коррупции на предприятиях оборонно-промышленного сектора Украины.

Так, правоохранители разоблачили коррупционные схема более чем 15 предприятий ОПК, которые стали основанием для открытия уголовных производств.

Наиболее резонансными делами за 2017 год в НАБУ назвали: хищения средств при закупке топлива для Министерства обороны; коррупция при реализации защитного сооружения на границе - проекта Стена; растрата в ходе закупки двигателей на Львовском бронетанковом заводе.

Самыми популярными обвинениями в этой области стали: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, а также закупка товаров по завышенным ценам через компании-посредники, приближенные к руководству госучреждений.

"В результате таких действий, по мнению детективов, по предварительным оценкам, интересам государства причинен вред на сумму свыше 620 млн грн и 3 млн долл. США", - говорится в отчете Бюро.

По данным расследования, ключевую роль в появлении коррупционных схем на предприятиях ОПК играют чиновники госструктур: каждый второй подозреваемый в преступлениях, раскрытых НАБУ, относится к этой категории.

Другим направлением работы правоохранителей является предотвращение подобных схем хищений. Так, уже удалось предотвратить закупки по завышенным ценам горюче-смазочных материалов и поставки обмундирования ненадлежащего качества.

"В общем, благодаря этой деятельности детективов НАБУ, удалось предотвратить хищение более 130 млн грн.", - подытожили в ведомстве.

В ходе этих расследований детективы сообщили о подозрении 23 лицам, причастным к хищениям в оборонке, из них 13 - должностные лица в государственных ведомствах.

Ранее НАБУ открыло уголовное производство в отношении коррупционных схем при закупке вооружения, в том числе, по тем фактам, которые были приведены в расследовании журнала Новое Время.

В материале НВ под названием Служили два товарища была описана схема по закупке Житомирским бронетанковым заводом у польской компании Wtorplast списанных с вооружения советских БМП-1 1980-х годов выпуска.

По данным источников НВ, украинский завод завозил БМП в разобранном виде, каждая башня оценивалась в $66 000, а каждое шасси - в $99 000. Далее завод "ремонтировал" БМП - просто соединял ранее разобранные части. Стоимость работ составила еще $40 000 за единицу. В результате БМП стоимостью 20 000 евро обходилась украинскому оборонному бюджету в $205 000.