НАБУ начало проверку данных о финансировании Каддафи избирательной кампании Тимошенко

Встреча Каддафи и премьером Тимошенко в 2008 году

Национальное антикоррупционное бюро Украины проверяет данные СМИ о финансировании предвыборной кампании главы партии Батькивщина Юлии Тимошенко в 2010 году одиозным главой Ливии Муаммаром Каддафи.

Об этом НАБУ официально подтвердило на запрос народного депутата Владимира Арьева.

Арьев задался вопросом, будут ли украинские детективы отправлять запросы в правоохранительные органы Ливии на получение информации от живых членов семьи Каддафи.

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Издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на помощника из окружения сына бывшего ливийского лидера Саифа аль-Ислама заявило, что режим Муамара Каддафи финансово поддерживал Юлию Тимошенко. По его словам, речь идет о 4 млн евро. Ливийский чиновник заявил, что лично возил указанную сумму в портфеле на частном самолете в Киев.

Кроме того, по данным издания, в 2007 году Каддафи финансировал во Франции предвыборную кампанию Николя Саркози (50 млн евро), а также одного из кандидатов в президенты США в 2004 году ($5 млн).

Каддафи руководил Ливией в 1969-2011 годах. Его сбросили в результате гражданской войны в Ливии. 20 октября 2011 силы Переходного национального совета убили Каддафи.