Имел оборот в 15 млрд грн. СБУ заявила о разоблачении конвертационного центра, к которому причастен экс-глава налоговой
Правоохранители задержали руководителя конвертационного центра при попытке выезда за границу. (Фото: НАБУ)
Правоохранители разоблачили конвертационный центр с оборотом в 15 млрд грн, который функционировал при участии экс-главы Государственной налоговой службы и экс-заместителя начальника Главного управления налоговой в Полтавской области.
Служба безопасности Украины заявила, что экс-чиновники способствовали деятельности конвертационного центра и обеспечивали принятие решений в пользу «нужных» компаний.
По данным следствия, в течение 2020−2023 годов конвертационный центр составил налоговые накладные с ложными данными о поставках товаров и услуг на общую сумму 15 млрд грн, а фиктивный налог на добавленную стоимость составил более 2,3 млрд грн.
В СБУ сообщили, что схема заключалась в том, что участники преступной организации создали конвертационный центр и привлекли более 200 подконтрольных компаний для махинаций с налоговыми платежами.
По данным СБУ, механизм преступления предусматривал:
- составление подконтрольными компаниями ложных налоговых накладных относительно хозяйственных отношений с реальными предприятиями;
- регистрацию накладных в Едином реестре налоговых накладных;
- использование накладных реальными предприятиями для уменьшения своих налоговых обязательств.
Сейчас 11 участников схемы получили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
Правоохранители задержали руководителя конвертационного центра при попытке выезда за границу.
В Национальном антикоррупционном бюро добавили, что в результате сделки реальные предприятия безосновательно не уплатили в государственный бюджет 147 млн грн.