НАБУ и СБУ проводят обыски в Подольском суде Киева

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Предварительно обыски проходят из-за получение взятки заместителем руководителя аппарата и одним из судей
Фото: yourlawyer.in.ua

Предварительно обыски проходят из-за получение взятки заместителем руководителя аппарата и одним из судей

В Подольском райсуде Киева в пятницу, 27 апреля, проходят обыски.

Следственные действия проводят сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Службы безопасности Украины.

Информацию об этом подтвердила спикер СБУ Елена Гитлянская, передает Украинская правда.

На данный момент о деталях обысков не сообщается.

В то же время в руководстве аппарата Подольского райсуда отказались комментировать ситуацию.

По данным СМИ, обыски проходят по делу о получении $10 тысяч взятки заместителем руководителя аппарата и одним из судей Подольского райсуда.

Напомним, в ноябре прошлого года Высший совет правосудия (ВРП) уволил судью Подольского районного суда города Киева Викторию Швыденко из-за совершения существенного дисциплинарного проступка, несовместимого со статусом судьи.

 

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