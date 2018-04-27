НАБУ и СБУ проводят обыски в Подольском суде Киева

Предварительно обыски проходят из-за получение взятки заместителем руководителя аппарата и одним из судей

В Подольском райсуде Киева в пятницу, 27 апреля, проходят обыски.

Следственные действия проводят сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Службы безопасности Украины.

Информацию об этом подтвердила спикер СБУ Елена Гитлянская, передает Украинская правда.

На данный момент о деталях обысков не сообщается.

В то же время в руководстве аппарата Подольского райсуда отказались комментировать ситуацию.

По данным СМИ, обыски проходят по делу о получении $10 тысяч взятки заместителем руководителя аппарата и одним из судей Подольского райсуда.

Напомним, в ноябре прошлого года Высший совет правосудия (ВРП) уволил судью Подольского районного суда города Киева Викторию Швыденко из-за совершения существенного дисциплинарного проступка, несовместимого со статусом судьи.