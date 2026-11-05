«Закон один для всех». Буданов отреагировал на обыски у высокопоставленных сотрудников СБУ и Нацполиции
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов (Фото: Кирилл Буданов / Telegram)
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отреагировал на обыски, проведенные НАБУ и САП у высокопоставленных сотрудников СБУ и Нацполиции. Он подчеркнул, что «закон один для всех».
Об этом Буданов сообщил в своих социальных сетях в четверг, 5 ноября.
«Что касается вчерашних событий. Закон один для всех. Должности, звания и полномочия не могут быть основанием для ухода от ответственности. Коррупция и любые преступления должны получать надлежащую правовую оценку, а виновные — нести ответственность», — написал руководитель ОП.
Он отметил, что ситуация требует «своевременных решительных действий». Буданов ожидает объективного, независимого расследования и справедливых решений.
«Сильное правовое государство, в котором закон действует одинаково для всех, — наша общая цель», — добавил он.
Разоблачение наркосиндиката с российским следом — что известно
4 ноября Украинская правда со ссылкой на источники сообщила об обысках у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука, первого заместителя начальника Главного управления Д Департамента защиты национальной государственности Александра Ковальчука и первого заместителя начальника ДЗНГ Сергея Дуки. Во время обысков Дука угрожал применением оружия.
По информации источников издания Зеркало недели, на высокопоставленных сотрудников Службы безопасности НАБУ и САП вышли после изучения телефона Андрея Осипова по прозвищу Криминал.
Позднее в тот же день антикоррупционные органы заявили о разоблачении в ходе расследования дела Карфаген наркосиндиката с российским следом, который управлял сетью мошеннических колл-центров при поддержке должностных лиц СБУ и Нацполиции.
По данным источников УП, 4 ноября НАБУ задержало генерала СБУ Сергея Дуку, высокопоставленных сотрудников Нацполиции Владимира Ценова и Александра Демьянчука, а также основателя боксерского клуба Александра Рыбалко.
5 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам наркосиндиката, разоблаченного в рамках операции Карфаген и управлявшего сетью мошеннических кол-центров.