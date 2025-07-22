Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал изменения в УПК, согласно которым НАБУ и САП могут стать зависимыми от решений генерального прокурора. Сейчас это независимые антикоррупционные институты.

Об этом сообщает Украинская правда.

На заседании комитета утром 22 июля народные депутаты рекомендовали парламенту принять во втором чтении законопроект № 12414, который предусматривает внесение изменений в УПК, с комитетскими предложениями.

NV получил текст решения комитета.

Среди прочего парламентарии предлагают принять документ с изменениями, в результате принятия которых генпрокурор сможет:

перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам.

истребовать материалы любых дел и перепоручать их другим прокурорам;

предоставлять НАБУ письменные указания, обязательные к исполнению;

перепоручать уголовные производства НАБУ другим органам досудебного расследования.

Глава комитета Сергей Ионушас, его первый заместитель Андрей Осадчук, а также руководитель профильного подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности Александр Бакумов не присутствовали на заседании, говорится в материале.

Большинство членов комитета узнали о проведении собрания и принятых во время него решениях постфактум.

Верховная Рада может рассмотреть этот законопроект во втором чтении на заседании 22 июля. В случае принятия документа генпрокурор станет фактическим руководителем для прокуроров САП.

Ранее в СБУ заявили, что задержали сотрудника «самого элитного закрытого подразделения НАБУ Д-2 по подозрению в работе на ФСБ РФ. По версии спецслужбы, его работу курировал бывший заместитель руководителя охраны Януковича Дмитрий Иванцов, завербованный ФСБ. В СБУ сообщили, что «агент» в НАБУ якобы получал деньги от куратора за передачу данных украинских граждан и был задержан.

21 июля СБУ и Офис генпрокурора провели около 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ — Национального антикоррупционного бюро Украины.

Представители этих ведомств заявили, что разоблачили и задержали по подозрению «в ведении бизнеса в России» Руслана Магамедрасулова — одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ.

По версии СБУ и ОГП, данный топ-чиновник НАБУ якобы «имеет контакты с представителями России и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ». Утверждается, что Магамедрасулов был посредником «в продаже партий технической конопли своего отца» в российский Дагестан. В то же время его отец имеет российское гражданство, однако Магамедрасулов не указал этот факт.

СБУ и прокуратура также проверяют информацию «относительно контактов Магамедрасулова с российскими спецслужбами и передачи им тайной информации, в частности относительно запланированных следственных действий».

Кроме того, следствие считает, что задержанный Магамедрасулов «был в тесном контакте» с действующим народным депутатом-беглецом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко.

Затес в Офисе генпрокурора заявили, что Христенко заочно сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного состояния, и в злоупотреблении влиянием. СБУ и прокуратура называют Христенко резидентом (старшим агентом) российского ФСБ и утверждают, что он «работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ».

Позднее в Госбюро расследований заявили, что сообщили о подозрении трем работникам НАБУ «за совершение дорожно-транспортных происшествий, которые привели к увечьям потерпевших». Описанные ДТП произошли в неуточненные даты в Киеве (два инцидента наезда на пешеходов) и на трассе Киев-Одесса (ДТП во время обгона).