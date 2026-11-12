Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили, что бывший начальник Западного территориального управления Военной службы правопорядка требовал от застройщика 2,2 млн долларов. За эти деньги он обещал согласовать строительство жилого комплекса непосредственно на территории воинской части в центре Львова. О подозрении было сообщено бывшему должностному лицу ВСП Николаю Бобику, тернопольскому застройщику Юрию Курило, а также посредникам. При том еще год назад Курило выступал в этой истории потерпевшим: он утверждал, что его обманули двое адвокатов, обещавших оформить землю.

Виктория Эйсмунт (NGL.media) выяснила, как замысел застроить военный городок свел вместе полковника, застройщика, адвокатов и два уголовных дела.

NV публикует материал коллег полностью в рамках информационного сотрудничества.

Реклама

Лакомый кусок в центре города

Обширную территорию военного городка № 7 во Львове, ограниченную улицами Городоцкой, Шевченко и Ярослава Мудрого, начали делить еще в 2010-х годах: тогда Кабмин передал в коммунальную собственность несколько зданий и землю под ними. Основной же участок площадью почти 7,4 га оставался в собственности Минобороны. Формально им пользовались несколько воинских частей, но по большей части территория пустовала: фактически функционировали лишь несколько зданий Военной службы правопорядка (ВСП).

Территория военного городка на карте Львова / Фото: Google Карты

В 2015 году тогдашний министр обороны Степан Полторак и мэр Львова Андрей Садовый подписали меморандум, согласно которому министерство должно было передать эту территорию в коммунальную собственность, а городской совет взамен принимал на баланс и должен был отремонтировать более ста так называемых кэчевских домов. По предварительным оценкам, ремонт должен был обойтись примерно в 150 млн грн.

В 2021 году заместитель мэра Львова Любомир Зубач заявлял, что город выполнил свои обязательства, а вот Минобороны — нет. Тогда же городской совет инициировал передачу военного городка в коммунальную собственность и представил концепцию застройки: речь шла о создании конгресс-холла, нескольких музеев и даже нового административного здания мэрии.

Визуализация застройки участка / Фото: Львовский городской совет

После полномасштабного вторжения вопрос о распределении земель Минобороны не поднимался. Однако, судя по материалам дела, планы на них существовали — правда, не у города.

Однажды утром за завтраком в Тернополе

62-летний Юрий Курило вышел на львовский строительный рынок с ЖК Краковский на ул. Шевченко, 38, рядом с военным городком. Заказчиком строительства комплекса выступало Главное управление МВД Украины во Львовской области, а Курило был генподрядчиком.

Реклама:

Здание возвели на месте бывшего приемника-распределителя областной инспекции по делам несовершеннолетних, где позднее базировался специализированный батальон судебной полиции Грифон. В эксплуатацию здание ввели в 2022 году.

В конце 2023 года Юрий Курило заявил в полицию на двух своих знакомых — известных тернопольских адвокатов: 42-летнего Игоря Гроду и его 67-летнего отца Петра Гроду. По словам застройщика, еще в 2021 году они предложили помощь в оформлении документов для проведения конкурса на строительство жилого комплекса напротив ЖК Краковский, но уже на участке, принадлежащем Министерству обороны.

Юрий Курило рассказал NGL.media, что давно знал отца и сына, поэтому предложение не вызвало сомнений, а Игорь Грода якобы заверил, что как раз занимается переводом земель оборонного назначения под жилую застройку.

«На самом деле они ничем подобным не занимались. Это была ложь. Они выманили у меня деньги на свою деятельность. Речь не идет о взятках», — заверил NGL.media Юрий Курило.

Можно ли вообще строить на землях Минобороны?

Легальные способы строительства на землях обороны действительно существуют. Согласно закону, там можно строить жилье, в том числе социальное, при условии, что квартиры получат военнослужащие и их семьи. При этом земельный участок остается в государственной собственности без изменения целевого назначения.

Закон также разрешает строительство жилья на землях обороны за счет средств инвестора. Постановление правительства предусматривает выбор застройщика на конкурсной основе и передачу части квартир военнослужащим. При этом правительство должно утвердить перечень участков, на которых возможно такое строительство. То есть эта процедура будет распространяться не на каждый участок.

Реклама:

Фигуранты схемы, похоже, пытались обойти конкурсную процедуру, заключив прямой договор о совместной деятельности с застройщиком.

Согласно материалам дела, Игорь Грода уверял застройщика, что у него есть связи в высшем руководстве государства. Он запросил 2,2 млн долларов на подготовку документов о выделении 1,5 га территории военного городка. В период с 2021 по 2023 год Юрий Курило передал более 2 млн долларов и еще 70 тыс. евро. Он утверждает, что это была оплата адвокатских услуг, однако документов на землю так и не получил.

Адвокат Игорь Грода / Фото: Соцсети

Игорь Грода эту версию отрицает. По его словам, Курило сам попросил найти землю под строительство и с самого начала знал, что деньги идут не на юридические услуги, а на взятки.

«Мы были знакомы, но я к нему не обращался. Он построил дом в центре Тернополя, и мы там периодически завтракали. Во время одного из таких завтраков он рассказал, что во Львове есть участок и он хочет там строиться. Я изучил этот вопрос», — рассказал NGL.media Игорь Грода.

В мае 2025 года полиция уведомила Петра и Игоря Гроду о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах. В феврале 2026 года дело было передано на рассмотрение Тернопольского городского районного суда.

Следователи полагают, что Игорь Грода мог присваивать деньги Юрия Курило, поскольку именно в тот период его семья активно скупала недвижимость. Согласно материалам дела, Игорь Грода приобрел квартиру, жилой дом и несколько земельных участков в Тернополе и пригороде на общую сумму 8,7 млн грн. Официальных доходов адвоката, по подсчетам следствия, на эти покупки не хватило бы. После обысков Игорь Грода с супругой разделили имущество через частного нотариуса.

Реклама:

Из потерпевшего — в подозреваемые

Летом 2026 года Юрий Курило сам стал подозреваемым. Выяснилось, что с конца 2024 года это дело расследуют НАБУ и САП. Помимо застройщика и его адвоката, в деле фигурируют бывший руководитель Западного территориального управления ВСП 58-летний полковник Николай Бобик и еще один застройщик — 48-летний Дмитрий Василенко. Судя по нескольким постановлениям ВАКС, именно Гроды могли обратиться в НАБУ и дать показания против Курило и Бобика.

Версия прокуроров САП существенно отличается от версии Юрия Курило. Они полагают, что весной 2021 года застройщик сам попросил адвоката помочь найти землю и перевести ее в категорию земель под жилищное строительство. Грода познакомил его с Бобиком, а тот показал участок во Львове и назвал цену вопроса — 2,2 млн долларов. Дмитрий Василенко выступал посредником, который контактировал непосредственно с полковником.

Курило передавал деньги наличными под расписку несколькими траншами в период с марта 2021 года по июль 2023 года. В общей сложности, по данным НАБУ, полковнику передали всю затребованную сумму.

1,5 млн долларов, по версии следствия, предназначались Николаю Бобику. Часть этой суммы он якобы должен был передать наличными правительственным чиновникам за согласование договора о совместной деятельности. Бобик должен был подготовить документацию, заключить договор, согласовать его в Кабмине, обеспечить разделение земельного участка и изменение его целевого назначения, а также передать часть земли в собственность Курило.

Остальные 700 тысяч долларов должны были разделить посредники.

Реклама:

Имущество есть, денег не было

Помимо денег, Николай Бобик, по версии следствия, просил переоформить на свою семью имущественные права на квартиру и несколько нежилых помещений в ЖК Краковский. И декларация полковника это подтверждает.

Полковник Николай Бобик / Фото: Скриншот NGL.media

В 2022—2023 годах он стал владельцем двух нежилых помещений и парковочного места в этом жилом комплексе, а его супруга получила там квартиру. Вероятно, в одном из нежилых помещений полковник обустроил сауну, поскольку в приложении для проверки номеров GetContact некоторые контакты записывали Николая Бобика как «сосед сауна ЖК Краковский» или «владелец сауны».

На бумаге все выглядело как обычная покупка: согласно данным реестра недвижимости, супруги Бобик внесли паевые взносы за членство в обслуживающем кооперативе. За квартиру они передали наличными 1,5 млн грн, а за остальные помещения — еще более миллиона гривен. Следствие подчеркивает, что передача таких сумм наличными противоречит законодательным ограничениям.

«Они купили квартиру и нежилые помещения, поскольку те находились напротив его части. С Николаем Бобиком нас познакомил Грода. Мы подружились, вместе ездили отдыхать. Он сразу говорил им, что перевести этот участок под инвестиционное строительство нереально, а адвокаты уверяли, что оформят документы», — утверждает Юрий Курило.

Правоохранители подсчитали, что официальных доходов и сбережений семьи Бобиков на это имущество не хватило бы. Сам полковник объяснял, что деньги дала теща, а о ее доходах он якобы не знал и поэтому не декларировал их. Суд не нашел подтверждений заработков тещи и того, что именно она приобретала недвижимость для семьи Бобиков. Прокуроры считают это имущество частью взятки, поскольку его рыночная стоимость превышает 4 млн грн, что вдвое больше стоимости, задекларированной семьей полковника.

Реклама:

Договор, которого «не было»

После того как в 2021 году мэр Львова Андрей Садовый публично озвучил намерение перевести участок в коммунальную собственность, Николай Бобык попросил ускорить передачу денег, чтобы успеть закрепить землю под жилую застройку. Он утверждал, что исполком городского совета дважды (20 мая и 17 июня 2021 года) откладывал рассмотрение необходимого городу решения именно по его просьбе.

Получив первый транш, в апреле 2021 года Николай Бобик обратился к главе Львовской ОГА Максиму Козицкому с просьбой ускорить согласование технической документации. Для застройки участка площадью 1,5 га его необходимо было выделить из состава земель обороны и изменить целевое назначение на жилищную застройку.

«Утверждения Курило о том, что я ничего не сделал, не соответствуют действительности. 16 августа 2021 года он подписал договор о совместной деятельности», — рассказал NGL.media Игорь Грода.

В постановлениях ВАКС указано, что в июле 2021 года полковник написал Курило, что договор о совместной деятельности можно заключить согласно нормам постановления Кабмина № 296 — то есть напрямую с Юрием Курило и без участия других строительных компаний.

В августе 2021 года Бобик все же обеспечил подписание договора о совместной деятельности между воинской частью и выбранным предпринимателем. Часть выступала заказчиком строительства, а застройщик — генподрядчиком. По условиям договора, военные должны были получить лишь 10% коммерческих площадей и квартиры общей площадью 1500 м². Дата заключения этого договора совпала с датой оформления соглашений о паевых взносах за квартиру жены Бобика.

Реклама:

Договор является вещественным доказательством по делу и ставит под сомнение слова Курило о том, что адвокаты не разработали никаких документов. Впрочем, ни раздела участка, ни изменения его целевого назначения так и не произошло: несмотря на то, что Бобик — как следует из постановления ВАКС — сообщил министру обороны о договоре и просил дать соответствующее распоряжение, строительство так и не началось. Полковник отказался от комментариев для NGL.media, отметив, что изложит свою позицию после завершения досудебного расследования.

Кто за что ответит?

Николая Бобика задержали в конце июля 2026 года и сообщили о подозрении в получении взятки. ВАКС назначил ему залог в размере 6,6 млн грн и обязал носить электронный браслет.

Юрию Курило предъявлено подозрение в даче взятки. Он вышел под залог в 8,7 млн грн.

Игорь Грода подозревается в пособничестве и даче взятки. Еще один фигурант, Дмитрий Василенко, почти три месяца находился в розыске. Его задержали только в октябре и назначили залог в размере 4,5 млн грн.

Также ВАКС арестовал имущество фигурантов и продлил досудебное расследование до конца 2026 года.

Участок площадью 1,5 га в центре Львова, с которым были связаны более 2 млн долларов и два уголовных дела, до сих пор пустует: нет ни городского квартала, ни жилья для военнослужащих, ради которого, казалось бы, и затевалась вся эта история.