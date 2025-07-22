На фоне волны обысков в бюро. НАБУ заявило о подозрении высокопоставленному чиновнику СБУ в вымогательстве $300 тыс.

НАБУ и САП открыли материалы по подозрению начальника сектора Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины и еще двух человек в требовании неправомерной выгоды.

По данным следствия, чиновник СБУ с сообщниками требовал 300 тыс. долларов у лица, в отношении которого осуществляло оперативное сопровождение по делу по организации незаконной переправки за границу военнообязанных.

В сообщении говорится, что за это он обещал уничтожить часть материалов дела и раскрыть уже установленные факты. В случае отказа угрожал принять меры по привлечению лица к уголовной ответственности по более строгим статьям.

После получения части неправомерной выгоды на сумму 72 тыс. долларов злоумышленникам сообщили о подозрении.

Ранее в СБУ заявили, что задержали сотрудника «самого элитного закрытого подразделения НАБУ Д-2 по подозрению в работе на ФСБ РФ. По версии спецслужбы, его работу курировал бывший заместитель руководителя охраны Януковича Дмитрий Иванцов, завербованный ФСБ. В СБУ сообщили, что «агент» в НАБУ якобы получал деньги от куратора за передачу данных украинских граждан и был задержан.

21 июля СБУ и Офис генпрокурора провели около 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ — Национального антикоррупционного бюро Украины.

Представители этих ведомств заявили, что разоблачили и задержали по подозрению «в ведении бизнеса в России» Руслана Магамедрасулова — одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ.

По версии СБУ и ОГП, данный топ-чиновник НАБУ якобы «имеет контакты с представителями России и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ». Утверждается, что Магамедрасулов был посредником «в продаже партий технической конопли своего отца» в российский Дагестан. В то же время его отец имеет российское гражданство, однако Магамедрасулов не указал этот факт.

СБУ и прокуратура также проверяют информацию «относительно контактов Магамедрасулова с российскими спецслужбами и передачи им тайной информации, в частности относительно запланированных следственных действий».

Кроме того, следствие считает, что задержанный Магамедрасулов «был в тесном контакте» с действующим народным депутатом-беглецом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко.

В то же время в Офисе генпрокурора заявили, что Христенко заочно сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного состояния, и в злоупотреблении влиянием. СБУ и прокуратура называют Христенко резидентом (старшим агентом) российского ФСБ и утверждают, что он «работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ».

Позднее в Госбюро расследований заявили, что сообщили о подозрении трем работникам НАБУ «за совершение дорожно-транспортных происшествий, которые привели к увечьям потерпевших». Описанные ДТП произошли в неуточненные даты в Киеве (два инцидента наезда на пешеходов) и на трассе Киев-Одесса (ДТП во время обгона).