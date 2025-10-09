НАБУ разоблачило прокурора Офиса генпрокурора и адвокатов на подстрекательстве к взятке в $3,5 млн

НАБУ и САП сообщили о подозрении прокурору Офиса генпркоурора (Фото: НАБУ / скриншот из видео)

НАБУ и САП сообщили о подозрении прокурору Офиса Генерального прокурора и группе адвокатов, которых уличили в подстрекательстве к даче взятки в размере 3,5 млн долларов. Об этом НАБУ сообщило в Telegram в четверг, 9 октября.

По данным следствия, в период с 10 февраля по 18 сентября адвокаты в сговоре с прокурором предложили подозреваемому в одном из дел НАБУ решить вопрос о закрытии производства через подкуп должностных лиц САП и ВАКС.

Сумма неправомерной выгоды выросла с начальных 2 млн долл. до 3,5 млн долл., а злоумышленники разработали детальный план передачи взятки частями.

На момент разоблачения они получили от подозреваемого 200 тыс. долл. США. Правоохранители открыли производство и сообщили о подозрении, продолжаются следственные действия.

По итогам следственных действий один из адвокатов и прокурор задержаны в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Кроме того, продолжается проверка причастности к преступлению других прокуроров Офиса Генерального прокурора.