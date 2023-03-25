Подходит к концу. В МВД назвали дату завершения набора в Гвардию наступления 25 марта, 17:15 Украинские военные (Фото:Гвардия наступления)

Министерство внутренних дел завершает набор в Гвардию наступления. Заявления будут приниматься до субботы, 1 апреля.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.

Сегодня мы комплектуем шесть бригад Нацгвардии, одна бригада ГПСУ, одна бригада Нацполиции. В начале февраля мы объявили набор в эти бригады. И до 1 апреля идет рекрутинговая кампания», — сказала она.

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По словам Павличенко, желающие присоединиться к Гвардии наступления еще могут успеть подать заявления.

«Это можно сделать либо через сайт storm.mvs.gov.ua, либо в ближайшем Центре предоставления административных услуг, либо представить анкету в местах дислокации тех или иных подразделений. Мы имеем большое количество желающих, большая часть из них проходят обучение и боевое согласование, и скоро приступят к выполнению боевых задач», — добавила Екатерина Павличенко.

Она сказала, что 5% от общего количества заявлений подают женщины.

Если все этапы успешно пройдены, то кандидат или кандидат зачисляется на обучение, которое длится несколько месяцев", — пояснила должностная лицо.

11 марта глава МВД Игорь Клименко говорил, что подразделения Гвардии наступления уже практически сформированы, сейчас идет набор в резерв. Заявки подали 28 тысяч добровольцев.