Наблюдательный совет Общественного отменил свое решение об увольнении Аласании Вчера, 03:28 1399 Цей матеріал також доступний українською НВ Зураб Аласания НВ

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины отменил собственное решение о досрочном расторжении договора с председателем правления вещателя Зурабом Аласанией.

Об этом Аласания написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня (27 июня) НР собралась и отменила свое решение о досрочном прекращении контракта. Это означает, что через несколько дней, с момента обнародования протокола заседания НС, я буду восстановлен на позиции председателя правления ПАО НОТУ и продолжу работать», — сообщил он.

Аласания заявил, что его отношения с Наблюдательным советом довольно сложные, но он надеется, что «подобное „обнуление“ ситуации и восстановления статуса-кво станет первым шагом к слаженной работы вместе».

Напомним, что 19 июня суд отменил решение об освобождении Зураба Аласания с должности председателя правления НСТУ.

24 июня Аласания уволился с должности председателя правления Общественного до официального обновления.