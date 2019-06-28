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Наблюдательный совет Общественного отменил свое решение об увольнении Аласании

Вчера, 03:28
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НВ

Зураб Аласания

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины отменил собственное решение о досрочном расторжении договора с председателем правления вещателя Зурабом Аласанией.

Об этом Аласания написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня (27 июня) НР собралась и отменила свое решение о досрочном прекращении контракта. Это означает, что через несколько дней, с момента обнародования протокола заседания НС, я буду восстановлен на позиции председателя правления ПАО НОТУ и продолжу работать», — сообщил он.

Аласания заявил, что его отношения с Наблюдательным советом довольно сложные, но он надеется, что «подобное „обнуление“ ситуации и восстановления статуса-кво станет первым шагом к слаженной работы вместе».

Напомним, что 19 июня суд отменил решение об освобождении Зураба Аласания с должности председателя правления НСТУ.

24 июня Аласания уволился с должности председателя правления Общественного до официального обновления.

Теги:   Наблюдательный совет Общественное телевидение Зураб Аласания

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