Наблюдательный совет Общественного отменил свое решение об увольнении Аласании
Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины отменил собственное решение о досрочном расторжении договора с председателем правления вещателя Зурабом Аласанией.
Об этом Аласания написал на своей странице в Facebook.
«Сегодня (27 июня) НР собралась и отменила свое решение о досрочном прекращении контракта. Это означает, что через несколько дней, с момента обнародования протокола заседания НС, я буду восстановлен на позиции председателя правления ПАО НОТУ и продолжу работать», — сообщил он.
Аласания заявил, что его отношения с Наблюдательным советом довольно сложные, но он надеется, что «подобное „обнуление“ ситуации и восстановления статуса-кво станет первым шагом к слаженной работы вместе».
Напомним, что 19 июня суд отменил решение об освобождении Зураба Аласания с должности председателя правления НСТУ.
24 июня Аласания уволился с должности председателя правления Общественного до официального обновления.