Геннадий Газин назначен Главой Наблюдательного Совета Киевстара 7 сентября, 10:00 Новости компаний Киевстар

ЧАО «Киевстар» сообщает об изменениях в составе Наблюдательного Совета. Так, Главой Наблюдательного Совета назначен Геннадий Газин. Ранее его возглавлял Каан Терзиоглу.

В состав Наблюдательного Совета ЧАО «Киевстар» входят семь директоров, среди которых граждане Украины, США, Евросоюза и Турции. Наблюдательный Совет в рамках своей компетенции осуществляет управление компанией, определяет основные направления ее деятельности, принимает решения по существенным соглашениям и сделкам с национальными и зарубежными партнерами, объявляет Общее собрание акционеров и согласовывает его повестку дня, а также решает вопросы участия ЧАО «Киевстар» в других юридических лицах.

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Геннадий Газин, гражданин США, получил степень MBA в Wharton School при университете Пенсильвании, бакалавра в Корнуэльском университете, степень магистра в Стэнфордском университете по специальности электронная инженерия. Геннадий имеет многолетний опыт работы в международных компаниях, таких как Bell Communications Research, где работал инженером по телекоммуникациям, а также в General Dynamics, где участвовал в проектах оборонной промышленности США. Более 14 лет работал в McKinsey&Company, в том числе старшим партнером и одним из лидеров направления телекоммуникаций, медиа и новых технологий. Кстати, он также выступил инициатором открытия офиса McKinsey в Киеве.

С 2007 по 2012 годы Геннадий работал в Украине в должности СЕО в компании EastOne Group, возглавлял Совет директоров Interpipe, был основателем EastLabs — первого в Украине инкубатора для стартапов. Кроме того, входит в состав директоров нескольких американских и украинских AI&IT компаний, таких как Zibra AI, PAWA, Greenscreens и других.

Так комментирует свое назначение Геннадий Газин: «Я уверен, мой опыт в мировых телекоммуникационных, финансовых и консалтинговых компаниях поможет Киевстар не только продолжать стабильную работу, но и развиваться, несмотря на очень тяжелое для страны время. Меня многое связывает с Украиной, и мне лично приятно, что Киевстар оказывает всестороннюю масштабную социальную поддержку как людям, так и стране».

Геннадий родился в Житомире. Он поддерживает учебные заведения родного города и благотворительные проекты, связанные с Украиной.

Справка о Киевстаре

Киевстар — крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на июнь 2022 года обслуживал 24,8 млн абонентов мобильной связи и более 1,2 млн абонентов «Домашнего интернета». Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, включая 4G. Киевстар. Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги, цифровое ТВ и т. д. Акционер Киевстар — международная Группа VEON, имеющая головной офис в Нидерландах. Акции Группы размещены на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net

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