В январе 2026 года исполняется год с формирования наблюдательного совета ГП «Леса Украины». Расскажем, как происходил процесс его формирования, с какими вызовами столкнулись члены совета, какие планы на этот год и почему наблюдательный совет стал мишенью информационных атак.

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Как формировался наблюдательный совет

8 марта 2024 года вступил в силу Закон Украины по совершенствованию корпоративного управления (№ 3587-IX), согласно которому госпредприятия должны ввести двухуровневую структуру управления с образованием наблюдательного совета.

30 апреля 2024 года правительство включило ГП «Леса Украины» в перечень особо важных для экономики субъектов хозяйствования, назначение руководителей и членов наблюдательных советов которых осуществляется при участии Комитета по назначению.

10 мая 2024 года Гослесагентство утвердило Положение о наблюдательном совете ГП «Леса Украины».

В августе 2024 года Комитет по назначению утвердил требования к кандидатам в независимые члены наблюдательного совета «Лесов Украины» и объявил о проведении конкурсного отбора.

Члены отбирались по принципу «коллективной пригодности». То есть у совета должны быть опыт и компетенции, которые в совокупности позволяют обеспечивать эффективное управление и контроль.

Важно! Комитет по назначению сформирован из представителей Кабмина (министры и госсекретарь), а также независимых членов, среди которых представители IFC и ЕБРР. Поэтому ГП «Леса Украины» не имело никакого влияния на формирование совета.

В январе 2025 года Кабмин согласовал кандидатуры победителей отбора на должности членов наблюдательного совета — Маркияна Витвицкого, Робертса Стрипниекса, Янне Харьюнпаа как независимых членов и Алексея Кучера как представителя государства.

Выездное заседание ГП "Леса Украины" (Житомирщина) / Фото: ГП «Леса Украины»

Достаточно ли 4 членов для работы совета?

В первой редакции Положения о наблюдательном совете ГП «Леса Украины» определялось, что член наблюдательного совета считается назначенным, а наблюдательный совет сформированным исключительно при условии избрания полного количественного состава наблюдательного совета. Но еще до подписания договоров с членами наблюдательного совета и их первого заседания Гослесагентство исключило эту норму.

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В уже упомянутом Законе № 3587-IX отмечается, что совет считается неправомочным и не может принимать решения, если количество его членов составляет половину или меньше. Таким образом, даже при наличии только 3 членов из 5 наблюдательный совет ГП «Леса Украины» считается правомочным.

В постановлении Кабмина от 10 марта 2017 года № 142 указано: независимые члены наблюдательного совета должны составлять большинство от его общего состава; заседание наблюдательного совета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов наблюдательного совета от его общего состава; решение наблюдательного совета принимается простым большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании и имеющих право голоса.

Формирование и вся дальнейшая деятельность наблюдательного совета ГП «Леса Украины» четко соответствуют всем вышеупомянутым требованиям!

Каким образом определяется вознаграждение членам наблюдательного совета

Вознаграждение, выплачиваемое независимым членам наблюдательного совета, определена в соответствии с Законом «Об управлении объектами государственной собственности», постановлений Кабмина от 03.09.2008 № 777, от 10.03.2017 № 142, от 10.03.2017 № 143, от 29.11.2024 № 1369, и от 04.07.2017 № 668.

С каждым членом наблюдательного совета предприятием заключен гражданско-правовой договор, условия которого утверждены приказом Гослесагентства.

Размер вознаграждения членов наблюдательного совета ГП «Леса Украины» соответствует уровню госкомпаний с сопоставимым годовым доходом.

Роберт Стрипниекс / Фото: ГП «Леса Украины»

Как наблюдательный совет усиливал контроль за бизнес-процессами

Наблюдательным советом принят ряд решений, направленных на комплексную проверку предприятия.

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В частности, инициировано проведение независимого аудита за 2022−2024 и 2025 годы.

Направлено обращение в Антимонопольный комитет Украины относительно проверки публичных закупок на предмет наличия признаков нарушений конкурентного законодательства.

Направлено обращение в Государственную аудиторскую службу Украины с инициативой проведения проверки публичных закупок ГП «Леса Украины» за 2025 год — по соблюдению требований законодательства, обоснованности ожидаемой стоимости, законности выбора процедур и эффективности использования средств.

Направлено обращение во все правоохранительные органы (Нацполиция, ГБР, БЭБ, НАБУ, Офис Генпрокурора) по уголовным производствам в отношении топ-менеджмента ГП «Леса Украины».

Инициировано проведение HR-аудита, который предусматривает независимое комплексное оценивание топ-менеджмента предприятия относительно уровня его профессионализма, эффективности, деловой этики.

Принято решение о создании подчиненной наблюдательному совету Службы внутреннего контроля (СВК), в состав которой входят подразделения внутреннего аудита, комплаенса (контроля соблюдения законов, нормативных актов и внутренних политик) и управления рисками.

Наблюдательный совет обязал ГП «Леса Украины» ежемесячно до 10-го числа предоставлять информацию о выполнении годового инвестиционного плана, изготовление материалов лесоустройства, состояния оформления прав на земельные участки, состояния проведения процедуры корпоратизации, основных показателей деятельности, реестр приказов по кадровым вопросам, заключенные договоры превышающие 1 млн грн и т. п.

Маркиян Витвицкий / Фото: ГП «Леса Украины»

Разработанные и утвержденные документы

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Утверждены Антикоррупционная политика и Правила деловой этики предприятия, которые разрабатывались совместно с Базельским институтом управления в соответствии с лучшими международными практиками.

Согласованы промежуточные отчеты о выполнении финансового плана, о достижении целей деятельности, рассмотрен и принят к сведению отчет руководителя предприятия.

Согласованный поквартальный план достижения целей деятельности, определенных в письме ожиданий на 2026 год.

Утверждена Стратегия развития предприятия до 2030 года.

Среди прочего наблюдательный совет занимался рассмотрением таких важных вопросов как внедрение системы автоматизированного управления ERP, инновационной концепции разминирования лесов с привлечением специально разработанной техники.

Всего в течение года состоялось 10 заседаний наблюдательного совета, более тридцати рабочих совещаний и встреч. Сформированы три комитета, которые провели девять заседаний. Создана служба корпоративного секретаря.

Если проанализировать весь объем наработанных решений и инициатив, можно сделать вывод, что наблюдательный совет ГП «Леса Украины» зарекомендовал себя как один из самых проактивных и продуктивных в государственном секторе экономики.

Наблюдательный совет и руководство ГП «Леса Украины»

В 2025 году ГП «Леса Украины» пришлось пройти период турбулентности — от наблюдательного совета зависело, кто должен остаться у руля.

Обращение в правоохранительные органы не предоставили достаточных оснований для замены руководителя. В то же время экономические показатели, которые росли, свидетельствовали об эффективности руководства предприятия и правильности выбранной стратегии.

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Поэтому кадровые вопросы оставлены до завершения многочисленных аудитов, проверок и комплексных независимых оценок.

Янне Харьюнпяя / Фото: ГП «Леса Украины»

Информационные атаки на наблюдательный совет

До лесной реформы 2022 года государственная лесная отрасль по сути находилась на содержании государства. Зато в прошлом году прибыль ГП «Леса Украины» достигла 8 млрд грн (180 млн евро). Неудивительно, что теневой сектор пытается вернуть утраченные денежные потоки, уже почти три года дискредитируя реформу и осуществляя постоянное давление на ГП «Леса Украины», Гослесагентство и Кабмин.

Поэтому вполне ожидаемо, что наблюдательный совет ГП «Леса Украины» как одна из составляющих управления отраслью также превратился в мишень атак. Попытки дискредитации осуществляются по той же схеме, теми же ресурсами и теми же людьми.

Ключевой месседж, который используется оппонентами — «наблюдательный нелегитимен», «вознаграждения незаконные» и т. п. Но мы уже подробно объяснили, почему эти заявления не имеют никакой правовой основы (первая редакция Гослесагентства, за которую зацепились авторы обращений в правоохранительные органы, была заблаговременно отредактирована и допускает работу совета в меньшем составе).

«Совет занимает открытую, профессиональную, беспристрастную позицию в интересах государства. Попытки через давление перетягивать нас на ту или иную сторону бесперспективны», — отмечает Алексей Кучер.

Алексей Кучер / Фото: ГП «Леса Украины»

Планы на 2026-й год: цифровизация, увеличение заготовки контроль за рекордными доходами

ГП «Леса Украины» завершило 2025 год с рекордными финансово-экономическими результатами, но уже сегодня понятно, что рост продолжится. Спрос и цены на древесину остаются на очень высоком уровне. Поэтому, по словам Алексея Кучера, ключевой задачей наблюдательного совета является строгий контроль за использованием сверхприбылей. Средства должны направляться или в развитие предприятия, в соответствии со Стратегическим планом, или направляться в бюджет. ГП «Леса Украины» должно также не почивать на лаврах, а прилагать усилия для увеличения заготовки и предложения ресурса на рынке.

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Как отмечает Маркиян Витвицкий, в этом году абсолютно необходимо перезапустить внедрение системы автоматизированного управления (ERP), что значительно увеличит эффективность и прозрачность всех бизнес-процессов.

Робертс Стрипниекс также отметил важность обновленного процесса стратегического планирования, который обеспечивает содержательное привлечение ключевых стейкхолдеров на этапе планирования, четкую сфокусированность инвестиционной политики при реализации и более структурированную и прозрачную систему отчетности в рамках стратегического цикла.

По словам Янне Харьюнпаа, в фокусе внимания наблюдательного совета будут оставаться процесс корпоратизации и стратегический вопрос разминирования лесов. В то же время совет рассматривает постоянное повышение операционной эффективности, стандартов корпоративного управления и прозрачности как ключевую основу для позиционирования ГП «Леса Украины» как привлекательного партнера для международных промышленных операторов и долгосрочных инвесторов.