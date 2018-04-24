На журналиста BBC напали, когда он добивался комментария Труханова о его оффшорной недвижимости

Журналист так и не смог взять комментарий у Труханова

Британскому журналисту службы BBC Энди Верити не удалось взять комментарий у мэра Одессы Геннадия Труханова – во время общения расследователя толкнули и, по его словам, ударили в пах.

Издание опубликовало большое расследование о Труханове. В публикации, основанной на райских документах, содержались обвинения в адрес одесского градоначальника во владении британской недвижимостью через подконтрольную оффшорную корпорацию Rubicon Group.

"Расследование BBC показало, как организованная преступная банда тайно инвестировала миллионы фунтов в Великобританию", - сказано в статье.

Верити хотел взять комментарий у Труханова по поводу результатов расследования. Как видно на видео, журналист пытался пообщаться с чиновником во время встречи с греческой общиной Одессы. Однако окружение мэра агрессивно отстранило журналиста, он упал в толпе.

На еще одном видео местных журналистов зафиксирована потасовка при участии Верити и Труханова. Инцидент произошел 27 марта.

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Напомним, в Лондоне нашли восемь объектов недвижимости, приобретенных с помощью оффшорной компании Rubicon Group, компании которой контролирует мэр Одессы Геннадий Труханов.

В Украине Национальное антикоррупционное бюро установило, что Труханов является организатором схемы приобретения за счет горбюджета здания завода Краян за 185 млн грн., тогда как предыдущий владелец незадолго приобрел его за 11,5 млн грн. В деле еще семь подозреваемых, в том числе - заместитель мэра Павел Вугельман и депутат Одесского ОГА.

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