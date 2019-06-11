На Житомирской трассе в Киеве столкнулись грузовик, Жигули и Opel: трое пострадавших Сегодня, 08:15 Цей матеріал також доступний українською kiev.informator.ua В результате ДТП пострадали три человека kiev.informator.ua

В Киеве на Житомирской трассе возле стационарного пункта полиции столкнулись Opel, Жигули и грузовик Mercedes.

Об этом сообщает Информатор.



По предварительным данным, все автомобили двигались по направлению Киева. По словам водителя грузовика, легковушки пытались проскочить на мигающий зеленый свет светофора. Потом оба авто резко начали тормозить, владелец Mercedes не успел объехать их и влетел в Opel, который врезался в Жигули. Машины отлетели на несколько метров друг от друга.

Владельцы легковых авто утверждали, что они стояли на красном свете светофора, а водитель грузовика «зазевался» и поэтому влетел в них.

В результате аварии пострадали трое людей, которые находились в салоне Opel. Пострадавшие были госпитализированы.