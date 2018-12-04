На Житомирской трассе авто сбило патрульного, в Киеве введен план Сирена - СМИ Сегодня, 17:01 248 Цей матеріал також доступний українською В Киеве введен оперативный план Сирена Фото: EUAM/Mariia Aleksevych via Flickr

Во вторник, 4 декабря, на Житомирской трассе под Киевом автомобиль Toyota Сamry сбил сотрудника патрульной полиции, в столице введен оперативный план Сирена, сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

Правоохранители разыскивают черную Toyota Сamry с номерными знаками АА8160ТІ. Предварительно установлено, что в этом автомобиле находился вооруженный мужчина.

В dtp.kiev.ua отмечают, что в результате наезда патрульный получил серьезные травмы, его в тяжелом состоянии срочно госпитализировали. По предварительным данным, авто сбило сотрудника полиции на высокой скорости.

В полиции пока не комментируют эту информацию.